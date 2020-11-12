疫下增抵抗力 慎防濫用保健品

疫下不少人為增強抵抗力或服用維他命丸及礦物質補充劑，哈佛大學一項研究指出，此類行為對一般人而言純屬多餘。維他命由日常均衡飲食攝取即可，過多反而有損健康。

多服維他命 無證據可防疫

哈佛大學一項涉及21,600人的研究針對有服用及沒服用維他命丸，有服用的人士主觀上覺得自己健康狀況較良好，比沒有服用者高30%。然而，研究並未發現兩者在心理、生理或功能健康方面有任何差異，此反映維他命丸及礦物質補充劑為一般人帶來的僅是心理作用。學者強調，維他命丸只適合有需要補充營養的人士，而非用以治療或預防疾病。

新冠病毒對免疫力較差人士構成危險，加上坊間對維他命丸功效大肆宣傳，令此類保健品更有市場。ReportLinker最新市場調查顯示，全球保健品市場價值高達1,230億美元（約9,594億港元），估計受疫情影響會在今年大增25%。維他命與不少保健品一樣在各地不受監管，毋須醫生紙亦可自行到藥房購買。由此衍生一大問題，即是過度服用。

據美國馬約診所解釋，過度攝取維他命可有多種不良副作用，例如維他命C過量攝取可致腹瀉、反胃及偏頭痛，多種維他命B過量攝入可致高血壓、肝臟及認知能力受損、燒心等。疫下不少人因減少出門而額外服用維他命D，惟過量攝取可令心律不齊、血液鈣含量上升，令器官受損。

更甚者，不少人為防疫而額外服用維他命丸，但美國克利夫蘭診所表示，現時並未發現維他命丸或礦物質補充劑有效對抗新冠病毒，以維他命C為例，現時並無研究顯示其能夠預防新冠肺炎、或幫助患者康復；不少新冠患者被發現體內含有較少維他命D，但這兩者並無必然關係，維他命D較少並不代表更易患新冠肺炎。

保健品熱賣 估350萬港人服用

保健品在本港愈來愈有市場，港大社會科學研究中心去年發布的市場調查指，58.2%受訪者在6個月內曾服用至少一種保健品，估算全港逾350萬人有此習慣，比2014年同類調查上升3成。港人服用的保健品中，以維他命丸或礦物質補充劑最為普遍，多達40.4%受訪者曾服用。過量攝取維他命致中毒的個案在本港不時發生，兒童尤易把維他命丸當糖吃。

要確保體內足夠維他命，最好的方法仍是透過飲食，多種蔬菜及肉類中已飽含日常所需維他命（見表）。曬太陽是攝取維他命D的有效方法，營養師吳耀芬表示每周讓陽光照射2至3次、每次5至15分鐘已足夠，亦建議由深海魚（例如吞拿魚或三文魚）、蛋黃及動物肝臟等食物攝取。

若非醫療需要，市民毋須額外服用保健品，在身體出現不適時亦宜先求醫，而非自行買保健品來吃。

▲ 新冠病毒對免疫力較差人士構成危險，加上坊間對維他命丸功效大肆宣傳，令此類保健品更有市場。（資料圖片）