職涯規劃專家教路 如何「執靚履歷」突圍 行政人員版 2020/11/12 分享： 【本報訊】疫情肆虐的情況下，各大產業受到衝擊，不少公司都要節流，求職就更加困難。外國求職網站TopResume的職涯規劃專家Amanda Augustine坦言，在新冠肺炎大流行期間，尋找工作的人數攀 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美10大最快樂公司 Zoom登榜首 2020/11/11 美10大最快樂公司 Zoom登榜首 美社交網站Reddit 取消WFH薪金調整 2020/11/10 美社交網站Reddit 取消WFH薪金調整 開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 2020/11/09 開曼群島病例偏低 冀吸高薪族遙距工作 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 2020/11/06 日內瓦通過最低工資 每月3.4萬全球最高 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 2020/11/05 富士康鄭州科技園區 銀彈福利誘舊員工回巢 履歷表 職場貼士 職場技能 商業 疫情 新冠肺炎 肺炎 人力資源 工種 職涯規劃 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入