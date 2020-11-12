新疫株突襲勢兇 港府須傾力應對

港府昨宣布港星旅遊氣泡落實詳情，讓人憧憬疫情趨緩之際，感染個案卻大幅上升，新病毒株更在社區蔓延，令人憂慮是爆疫迹象。

當局須認真反思現行控疫方案，盡快制定通盤計劃，並要前瞻果斷，傾盡全力迅速推行，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳的斬件式處理。

憂與流感夾擊 須制定通盤計劃

本港與新加坡旅遊氣泡將於本月22日推行，市民有望外遊的喜悅，卻蒙上疫情反彈陰霾。昨天新增18宗確診，是1個多月來新高，15宗輸入，3宗屬本地源頭不明個案，另錄得少於20宗初步確診，反映疫情不但回升，而且有爆疫的高危迹象。

首先，在輸入個案中，有12人是尼泊爾航空公司乘客。港府7月已將尼泊爾列為高風險地區，乘客登機前須有檢測呈陰性報告，但尼航繼上月中有9名乘客抵港後確診而被禁飛14天，現在又再輸出病毒，禁飛罰則是否足以讓航空公司履行本港防疫規定？

此外，自10月中爆發梅窩Staycation感染群組，並擴散到大埔區。港大最新研究發現，梅窩Staycation、大埔、將軍澳和東涌多宗確診，都驗出是屬於新一種病毒株，跟尼泊爾輸入毒株相似，反映新病毒株正在多個社區散開。

更令人憂慮的是4名的士司機和1名復康巴士司機初步確診，他們每天接載乘客眾多，若證實確診，意味社區可能出現多個隱形傳播鏈。疊加近半個月來有132間學校和院舍1,400人爆發上呼吸道感染，目前正踏入冬季流感季節，一旦出現雙重爆發，疫情勢必惡化，而中招者病情會更嚴重，對公共醫療系統構成壓力。

疫情出現反彈，港府除了明天起收緊海外入境者須在酒店強制檢疫，以及要求的士司機檢測外，更應從速檢討現行控疫方案成效，為何疫情一直未能斷尾，以致經濟民生受重創。中央降低對港清零門檻，14天內少於10宗本地感染，但如果本港抗疫不能有效作為，又如何達標？如何給內地信心？

控疫不湯不水 要速研清零措施

歸根究柢是港府顧慮太多，擔心全面封關會損害經濟，強制全民檢測會招來市民反對，既沒清零目標，也沒清零決心，只是見步行步。當疫情爆發便收緊限聚令和實施停業令，使經濟嚴重受損；當疫情稍緩便放寬措施，始終擺脫不出惡性循環。

港府若要清零，必要下定決心，制定一套通盤控疫計劃，清楚闡述不同情境會採取何種措施，與專家探討達致清零的具體配套措施，並參考內地和外國經驗。

抗疫要前瞻決斷，以Staycation為例，事實證明是爆疫源頭之一，不宜放任，應及早加強規管，以切斷爆疫苗頭。新加坡經驗值得參考，當地酒店要辦Staycation，事前須向政府申請，並嚴格遵守防疫指引，違者可被勒令停業30天。

港府不能只是呆等疫苗面世，若繼續不湯不水式控疫，只會拖垮經濟，受苦的是市民大眾。

責任編輯：劉婉雯