香港的投資氣氛濃厚，但是不少投資者傾向睇「冧把」買股票，卻可能忘記了另一種常見的投資工具—債券。

簡單而言，債券就是由政府或企業向投資者借貸。當投資者買入債券後，債券發行商便會在一定期限內，向投資者支付早已議定的利息作為回報，當債券到期時，發行商便會將本金（又稱票面值）歸還給投資者。

按照財務狀況分級

債券可按發行商分類，大致分為主權債及企業債兩種：

主權債 企業債 發行商 由政府發行 由企業發行 例子 美國國庫券、中國國債 上市公司債券 流通量 一般較高 一般較低 特性 與國家發展程度、經濟穩定程度有關 與企業財務狀況有關 評估（只作參考） 成熟地區債券風險一般較低

新興地區債券風險一般較高

潛在風險愈高、收益率愈高 由財務狀況較佳的公司所發行，投資評級較高

由.財務狀況較次或營運紀錄較短的企業發行，投資評級較低

潛在風險愈高、相對收益率愈高

注意三大潛在風險

不論是投資於主權債及企業債，投資者都需要留意以下風險：

信貸風險 - 指發行商沒有按發行章程支付利息或歸還本金。投資者需要時刻留意發行商的財務狀況，以防因債券違約而蒙受損失。

貨幣風險 - 如投資者買入以外幣計價的債券，則須面對貨幣匯兌損失的風險。

利率風險 - 當央行上調利率時，債券的價格通常會下跌；若利率下跌，則會推高債券的價格。故此，如投資者考慮在到期日前賣出債券，就要留意利率走勢，以免賺息蝕價。

配置債券兩大功能

投資債券一般有兩大功能，首先是提供固定收入，因為在債券到期前，發行商都需要向債權人支付早已議定的固定利息，如發行商違約而無法償還利息，債權人有權採取法律行動，可見債券是「好息之徒」的恩物。

其次是分散風險。由於債券與股票的特性各異，核心主權債和投資級別債的波動性相對低於股票，在面對不同市場事件時，兩者的反應亦有所不同。當然，投資者亦需要留意債券存在的流動性風險以及若選擇於到期日前提早出售債券，可能會損失部分或全部的本金額，債券不屬於保障存款，不會受香港的存款保障計劃所保障。

港府發行的債券

債券為普羅大眾均可接觸到的投資產品，港府於2020年10份推出的iBond便是很好的例子，3年期的iBond息率與本地通脹掛鈎，並有政府提供2厘最低保證息率。市民只要持香港身份證，便可透過配售銀行、證券經紀認購債券，不過有銀行是需要投資者先進行風險取向問卷才可購買。繼iBond後，港府亦有計劃再推出銀色債券；根據以往按排，只要是年滿65歲或以上的長者皆可認購，息率同樣與本地通脹掛鈎，或由政府提供3厘最低保證息率，但最新消息仍有待港府公佈。

本文所載資料並不構成招攬或建議任何人作存款，或購買或出售或投資任何產品的要約。投資涉及風險。

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