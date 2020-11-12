年尾的交稅季節又到啦！您收到繳稅通知未？各大銀行都相繼推出各式各樣的稅貸優惠，例如低息免手續費，禮品回贈，超市現金券等等。近年部分銀行在稅季推出的非稅務私人貸款，其實比稅貸利率更低，故無論是申請稅貸或非稅貸，最重要當然是仔細比較條款，貨比三家。究竟申請稅貸時有何需要注意的地方？它們又與一般稅貸有何分別？

一、稅貸與非稅貸有何分別？



實際上，稅貸和私人貸款分別不大，兩者皆是無抵押貸款，申請者在申請私人貸款時，不需向銀行提供任何抵押物、擔保。單憑申請者的入息及信用情況，就能批出貸款，但如果要申請稅貸，除了上述所需的文件外，貸款機構亦有機會需提供稅單證明，如果未能提供，便會增加申請稅貸的難度。

貸款條件方面，非稅貸與稅貸也不諻多讓，惟部份貸款機構會以稅單所要求繳付的金額，來限制借貸人的借貸金額而非稅務私人貸款就較少限制。同時，稅貸的實際年利率（APR）及月平息較一般貸款為低，還款期會較短，一般還款期是24個月，而非稅務私人貸款還款期可達60個月。

二、如何比較利率？



為吸引顧客，銀行不時會推出各式優惠，令客戶目不暇給。但就如申請其他分期貸款一樣，最重要還是要留意貸款的實際年利率，因實際年利率已包含月平息（借貸利率）、行政費及手續費在內。因此，不論選擇稅貸或非稅務私人貸款，最重要還是以實際年利率來貨比三家，比較多種貸款的真實成本。

在申請貸款前，借貸人不妨向貸款機構查詢稅貸實際年利率，以了解清楚貸款的真實成本。但要留意，很多不涉及現金的優惠，其實都沒有涵蓋在實際年利率當中，如禮品、禮券等。

三、有何影響利息成本的因素？



除了銀行本身優惠外，利息成本還受還款期、貸款額及申請人的信貸評級等因素影響。一般來說，較高的貸款額，以及較短的還款期，銀行開出的月平息也會較低，令實際年利率也跟隨下降。至於信貸評級則是決定利息成本的決定性因素，據消費者信貸資料機構環聯（TU）資料顯示，申請者需在還款紀錄、信貸查詢紀錄、信貸額使用率、可使用信貸額，以及信貸使用年期，這五大因素中達到一定要求，才會有較好的信貸評級。

最後亦要注意貸款的附帶條款及限制，「低息」或「短期免息稅貸」背後都是有限制條款的，很多時這些優惠貸款只限於指定借貸額、還款期，申請前宜了解一下可否享用這些優惠。在成功申請貸款後，亦要留意提早還款所需的罰息，以及是否需要退還回饋及優惠費用。

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