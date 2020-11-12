一站式數碼支付及收款解決方案 助零售商戶迎接營商挑戰

自今年疫情爆發後，香港經濟進一步被重創，各行各業都面對前所未見的經營挑戰，尤其零售商戶更首當其衝。在從前人流暢旺的日子，商戶打開門口做生意，很容易就吸納到客人光顧，但隨着大家要留家抗疫，在家工作，外出吃喝玩樂與購物的機會愈來愈少。但正因為生活習慣的改變，反而令到電子消費、網購等愈來愈盛行。

疫情總有減退的一天，但當消費者建立了新的消費習慣，則未必會完全改變。因此，綫上消費模式只會日趨蓬勃，營商者除了要應對疫情時代的經營挑戰，也要應對未來更為流行的網上消費模式，數碼轉型實在是刻不容緩。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，商戶在進行數碼轉型時，往往遇上人才匱乏與資金不足的難題，「商戶要升級軟硬件、建立營運系統，還要做好網絡安全，未必有足夠資金採購各項設備。此外，不少中小型商戶也缺乏相關科技人才擔任統籌及監管工作。」因此，姚宇翠建議零售商戶可選用銀行的一站式數碼解決方案，幫助數碼轉型。

▲ 數碼轉型需要商戶升級軟硬件、建立營運系統及做好網絡安全等，以適應新世代網購消費習慣。

一站式電子支付方案

在數碼轉型的過程中，零售商戶最需要關注的是建立各種電子支付渠道，讓客戶可使用多種電子方式付款。滙豐的「智豐收」（HSBC Business Collect）流動收款服務方案，只需一部裝置即可支援多種主流付款方式，包括PayMe、「轉數快」、信用卡、非接觸式支付、流動支付及其他電子錢包支付方式等，不論綫上（如網店以至社交媒體）綫下（如實體店）都應用得到，為消費者提供方便快捷的付款方法，迎合他們的消費習慣。

而對於商戶來說，「智豐收」除了提供高效率及低成本的收款渠道之外，亦可減低退款或付款詐騙風險，實時過數亦可讓商戶更有效掌控資金流，方便制定營運方針，適合不同類型的商戶如網店、實體店、電子商務或流動商務的商戶使用。

除了支付形式的轉型，中小企亦可透過「智豐收」作為數碼平台管理，因為「智豐收」已夥拍多個主流管理平台提供一站式服務，中小企可輕鬆登入系統並上載產品照片，即可以電子支付模式做生意，並可獲取綜合報表，優化對帳流程，有助減省人手。商戶亦可將自己開發的網站直接與「智豐收」的電子支付平台對接，一樣方便。

由即日起至2021年6月30日或之前，凡掌舖、eftPay、EFT Solutions、Global Payments、滙豐智滙、恆通盛世系統（QTS）或SHOPLINE的企業客戶，成功申請「智豐收」服務，即可獲享首3個月的「轉數快」QR Code*收款交易費用豁免**。了解更多「智豐收」服務：https://www.business.hsbc.com.hk/zh-hk/payments/receivables-services/hsbc-business-collect

面對艱難的經營境況，成本控制也是重要的環節。姚宇翠指零售商戶要適應消費者的網上消費模式，也需選用更多網上服務，「例如使用社交網絡和顧客互動、發放最新消息，藉以和他們保持緊密聯繫，增強顧客對商戶的忠誠度。此外，商戶亦需要使用雲端及大數據技術做顧客分析和宣傳推廣等，以上種種營運開支都需要以電子支付方式付款。」滙豐的商業卡（HSBC Commercial Card）服務就是一項有效控制和減少不必要成本的商業支付方案。

▲ 「智豐收」流動收款服務方案，只需一部裝置即可支援多種主流付款方式。

全方位控制營運成本

商戶在使用商業卡付款時，可靈活設定使用額度，當付款接近額度上限會提醒商戶，幫助商戶控制支出。每月亦會提供綜合結單和詳細開支摘要報告，讓客戶輕易計算每月收支，並可安排每月一次綜合結賬，商戶毋須多次付帳予眾多供應商，有助調整、減省及計算營運成本。此外，商戶亦可規限持卡人於指定商業類別的商戶簽帳，以便管理公司資源，提升營運成本的透明度。此外，使用商業卡就正如使用個人信用卡一樣，擁有較長的免息還款期，商戶可藉此增強現金流，使業務營運更靈活。了解更多滙豐商業卡服務：https://www.business.hsbc.com.hk/zh-hk/financing-and-credit-cards/commercial-cards

而滙豐最近更推出創新業務管理API平台「滙豐智滙」（HSBC Smart Solution），連接滙豐商務「網上理財」以及多個第三方商業應用程式，幫助商戶透過單一雲端平台，將日常工作流程自動化，簡化業務營運方式，並可獲取即時業務及財務數據，有助制定更佳營運策略。

數碼科技發展一日千里，展望未來發展趨勢，姚宇翠認為各行各業將會形成數碼生態圈，環環緊扣，「物流採購、電子支付、社交媒體、宣傳推廣等，各個持份者互相對接，以生態圈形式運作，滙豐亦會與各種平台緊密連繫，為商戶提供一站式數碼營商解決方案。」滙豐會繼續緊貼市場需求，致力協助商戶在後疫情時代再創高峰。了解更多「滙豐智滙」服務：https://www.business.hsbc.com.hk/zh-hk/smart-solution

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