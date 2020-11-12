推動創科發展是全球大勢所趨，在本港相關領域擔當重要角色的香港應用科技研究院（下稱應科院），在成立20周年之際，亦於本月11日舉辦Impact網上研討會，邀來多位卓越領袖參與4場專題演講及6場論壇，共同探討創新科技的發展及影響，同時透過分享真知灼見，冀為業界及社會各界帶來啟示。

▲ （左起）應科院行政總裁周憲本、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻、財政司司長陳茂波、應科院主席李惠光工程師及創新科技署署長潘婷婷主持Impact研討會開幕儀式。

應邀出席活動的財政司司長陳茂波，大紫荊勳賢，GBS， MH，太平紳士致開幕辭時指出，創科在保持香港長遠繁榮扮演重要角色，「中央政府剛公布第十四個五年規劃綱要，創新科技將變得更為重要。應科院的工程師正能協助我們邁向智能化及推動可持續發展，讓香港繼續繁榮。」

▲ 財政司司長陳茂波為應科院Impact網上研討會致開幕辭。

作為創新科技生態系統的重要參與者，應科院主席李惠光工程師，太平紳士強調，該機構將竭盡全力進行科研、創造價值。創新科技影響消費趨勢及商業模式，為這一切帶來嶄新改變。而應科院行政總裁周憲本亦稱，是次活動標誌着應科院踏入20年，在慶祝過往成就的同時，亦制訂了邁進未來數十年的方向。「應科院科研成就超卓，至今已將700多項技術轉移到業界，獲得800多個專利及眾多獎項，並以向較年輕的科研機構樹立榜樣為己任。」

▲ 應科院主席李惠光工程師

▲ 應科院行政總裁周本憲



在網上研討會，香港科學院創院院長徐立之教授，大紫荊勳賢，GBS，太平紳士以「協作推動進步」為題發表演說，他讚揚應科院一直與大學和產業界合作，將基礎和應用研究結合。「我期望應科院繼續與本地、大灣區及其他地區的科研機構和大學緊密合作，發揮領導作用。」

▲ 徐立之教授以「協作推動進步」為題發表演說。

疫情凸顯科技重要性

留意到疫情打亂全球秩序，其中一個論壇特別以「全球化及更高效安全的新世界」為題，探討社會如何應對。參與討論的多位嘉賓指出，重開關口有助經濟和社會復甦，但須同時保障公共衛生，而科技在此時則可大派用場，如利用先進的X光及電腦掃描系統，迅速偵測違禁品，加快過關程序，減少病毒傳播機會。

有專家補充，在一套嶄新的科技系統背後，往往是各種科技環環相扣，如利用光學科技掃描物品，亦須藉物聯網感測器收集資料、以人工智能分析資料及利用5G傳輸信息，並進行風險管理，而應科院在各範疇均有進行研究，融滙各種科技。

▲ （左二起）應科院首席科技總監許志光博士、香港海關助理關長（稅務及策略支援）譚溢強、安眺科技有限公司創辦人兼行政總裁何偉中出席「全球化及更高效安全的新世界」論壇；論壇由（左一）應科院首席市場總監黃穎欣主持。

提醒市民注意網絡安全

此外，提到近年備受關注的保障網絡安全，專家表示要與罪犯鬥智鬥力，當中包括持續優化認證系統。對於網上銀行和電子商貿系統由頂尖科技專才研發，一般甚為安全，然而，專家亦提醒市民必須提高警惕，慎防網上騙案及留意所用電腦程式是否安全。



另一個論壇探討如何鞏固以科技為本的勞動力，參與講者不諱言，科技相關學科現時較難吸引精英，有賴各界改變科技界的生態系統，如投資大學科研教育，提升畢業生的競爭力、由商界為學生提供實習機會和獎學金、吸引科技公司在港投資和加強與大灣區科研機構合作，令香港和大灣區成為科技樞紐，讓選擇科學學科的學生對出路更感樂觀。

▲ （左二起）團結香港基金副總幹事黃元山、港科研集團行政總裁林曉鋒博士、香港大學工程學院院長兼機械工程講座教授趙汝恆教授共同探討如何鞏固以科技為本的勞動力。論壇由（左一）應科院行政總裁周憲本主持。

鼓勵學生投入科研學習

要提升大學課程的實用和趣味性，亦有助吸引學生。例如應科院與港大工程學院合作，讓修讀金融科技與數據分析的碩士生，可受薪參與應科院轄下多個有關金融科技的研發項目。港大亦提供資源讓工程學院學生在學者督導下實踐其科研構思。與會講者同時指出，鼓勵學生追尋科研夢，也是提升人力資本不可或缺的一環。



應科院由特區政府於2000年成立，主要研發領域可歸納於五個技術部門，包括：人工智能及大數據、通訊技術、網絡安全、密碼及可信技術、集成電路及系統、物聯網感測技術；技術研發主要應用在五項重點範疇：智慧城市、金融科技、智能製造、健康技術和專用集成電路。

網址：www.astri.org



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