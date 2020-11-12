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印度股票：從困局到復興
推動創科發展是全球大勢所趨，在本港相關領域擔當重要角色的香港應用科技研究院（下稱應科院），在成立20周年之際，亦於本月11日舉辦Impact網上研討會，邀來多位卓越領袖參與4場專題演講及6場論壇，共同探討創新科技的發展及影響，同時透過分享真知灼見，冀為業界及社會各界帶來啟示。
應邀出席活動的財政司司長陳茂波，大紫荊勳賢，GBS， MH，太平紳士致開幕辭時指出，創科在保持香港長遠繁榮扮演重要角色，「中央政府剛公布第十四個五年規劃綱要，創新科技將變得更為重要。應科院的工程師正能協助我們邁向智能化及推動可持續發展，讓香港繼續繁榮。」
作為創新科技生態系統的重要參與者，應科院主席李惠光工程師，太平紳士強調，該機構將竭盡全力進行科研、創造價值。創新科技影響消費趨勢及商業模式，為這一切帶來嶄新改變。而應科院行政總裁周憲本亦稱，是次活動標誌着應科院踏入20年，在慶祝過往成就的同時，亦制訂了邁進未來數十年的方向。「應科院科研成就超卓，至今已將700多項技術轉移到業界，獲得800多個專利及眾多獎項，並以向較年輕的科研機構樹立榜樣為己任。」
在網上研討會，香港科學院創院院長徐立之教授，大紫荊勳賢，GBS，太平紳士以「協作推動進步」為題發表演說，他讚揚應科院一直與大學和產業界合作，將基礎和應用研究結合。「我期望應科院繼續與本地、大灣區及其他地區的科研機構和大學緊密合作，發揮領導作用。」
疫情凸顯科技重要性
留意到疫情打亂全球秩序，其中一個論壇特別以「全球化及更高效安全的新世界」為題，探討社會如何應對。參與討論的多位嘉賓指出，重開關口有助經濟和社會復甦，但須同時保障公共衛生，而科技在此時則可大派用場，如利用先進的X光及電腦掃描系統，迅速偵測違禁品，加快過關程序，減少病毒傳播機會。
有專家補充，在一套嶄新的科技系統背後，往往是各種科技環環相扣，如利用光學科技掃描物品，亦須藉物聯網感測器收集資料、以人工智能分析資料及利用5G傳輸信息，並進行風險管理，而應科院在各範疇均有進行研究，融滙各種科技。
提醒市民注意網絡安全
此外，提到近年備受關注的保障網絡安全，專家表示要與罪犯鬥智鬥力，當中包括持續優化認證系統。對於網上銀行和電子商貿系統由頂尖科技專才研發，一般甚為安全，然而，專家亦提醒市民必須提高警惕，慎防網上騙案及留意所用電腦程式是否安全。
另一個論壇探討如何鞏固以科技為本的勞動力，參與講者不諱言，科技相關學科現時較難吸引精英，有賴各界改變科技界的生態系統，如投資大學科研教育，提升畢業生的競爭力、由商界為學生提供實習機會和獎學金、吸引科技公司在港投資和加強與大灣區科研機構合作，令香港和大灣區成為科技樞紐，讓選擇科學學科的學生對出路更感樂觀。
鼓勵學生投入科研學習
要提升大學課程的實用和趣味性，亦有助吸引學生。例如應科院與港大工程學院合作，讓修讀金融科技與數據分析的碩士生，可受薪參與應科院轄下多個有關金融科技的研發項目。港大亦提供資源讓工程學院學生在學者督導下實踐其科研構思。與會講者同時指出，鼓勵學生追尋科研夢，也是提升人力資本不可或缺的一環。
應科院由特區政府於2000年成立，主要研發領域可歸納於五個技術部門，包括：人工智能及大數據、通訊技術、網絡安全、密碼及可信技術、集成電路及系統、物聯網感測技術；技術研發主要應用在五項重點範疇：智慧城市、金融科技、智能製造、健康技術和專用集成電路。
（資料由客戶提供）