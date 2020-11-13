果王之王當然是榴槤，只是其氣味極其特別，愛者視之為世間美味，不愛者卻覺得奇臭難當。以往在新加坡參加國際會議時，總喜歡作弄歐美同袍，給他們一次榴槤大挑戰，各種表情已是最佳娛樂。

美味還是臭味，乃個人喜好，而這股特別氣味，只出於榴槤是源於基因，卻是事實。全球首個榴槤基因圖譜，已於二○一七年面世（見註），新加坡科學家以貓山王榴槤（Musang King）為主要對象，此圖譜意義重大，不僅因榴槤有極高經濟價值，更為將來榴槤品種改良鋪上清新路綫。

其中最受關注的，當然是與氣味相關的基因。科學家們把榴槤跟其他水果比較，發現榴槤果實的MGL基因較一般水果加強及調高（Upregulated），這基因主要負責在分解氨基酸（Amino Acid）時，所釋放出來的揮發性硫磺（Volatile Sulfur Compound），氣味腐爛同時帶甜香，是因為有另一個ACS基因，在果實成熟時生產乙烯（Ethylene），複雜味道由此而生。了解氣味的基因來源，便有望改變其氣味。

在新加坡，入住酒店的客人是不准在酒店房間內享用榴槤的，就連飛機也是榴槤禁地。試想，若將來可以用CRISPR方法改造這基因，研發出無臭味榴槤，或者針對某些愛好者，又可以基因改造加強氣味，各式各款各取其好。當然，此舉是好是壞，還有待將來發展觀察，才能作定論。

世上各種生物現象，都能追溯於基因，掌握基因科研，也就是掌握了未來。

註：Teh et al Nature Genetics 49（11）：1633，2017