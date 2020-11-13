昨日談及內地購物網站京東旗下美粧品牌，一句文案「不塗口紅的你，與男人有甚麼分別」所引起的輿論。有當地傳媒指出：「目標群眾是女性卻反而得罪了不少女性，天方夜譚的故事就這麼離奇地發生。」其實不僅內地女性，就連男性也看不過眼，紛紛表態：「難道男的不可以塗口紅？」「難道男的塗個口紅就是女人了？」知名科普界男KOL史秀雄帶頭，在微博上載自己塗了唇膏的照片，鬧爆品牌傳遞性別刻板形象，並發起了「#男人也能塗口紅」的表態行動，呼籲男士都上載塗了口紅的照片，以反對性別偏見和定型，響應者眾。

男女網民一同力斥，並發起抵制。時近雙十一，網民罷買會令公司損失慘重，因此，品牌在微博上載道歉帖文，但網民不收貨，後來更因兩件事，令網民怒氣再升級：

一、有自稱集團員工，用公司標誌在微博挺公司，責罵網民：「在很多場合，特別是國外，女人不化粧是一種不禮貌的體現。人長得醜就罷了，對世界觀的認知都沒有！」「面試都需要精心打扮，更何況一些正式場合，沒見過世面的土鱉。」在公司水深火熱拆彈當中，員工的這種言行實在幫倒忙，若真有其人，豈非豬隊友乎？﹗

二、為了令那些收到印有「不塗口紅的你，與男人有甚麼分別」快遞紙箱的女顧客（約一千名）息怒，公司宣布會寄奉美粧產品作補償。這補償行動本身的邏輯已有問題——網民當時針對的，就是對公司以「化粧才等如女性」這種性別偏見和定型表示反感，如今再用送出美粧產品意圖補償女顧客，即火上加油兼且顯示公司還未能從錯誤中學習。網民於是對集團之前涉帶有歧視女性和低俗營銷的手法再翻舊帳。

從公關角度看是次危機處理，有三點可借鑑：一、不熟悉社會步伐和議題，遲早闖禍。二、對外處理危機之際，也要對內提醒員工注意言行，勿因一時意氣變成豬隊友。三、任何補救行動都要對症下藥，人家才會順氣。反之，若人家針對的是性別偏見和定型之問題，但領導層想出的補救方法竟是更深化這個定型（再送美粧作補償），那就不要慨歎員工是豬一樣的隊友了，皆因自己是豬隊長呀！