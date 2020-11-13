聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 副刊版 2020/11/13 分享： 雖然東京疫情反覆不定，但市內的聖誕燈飾依舊璀璨。地標晴空塔（Skytree）亦由即日至12月25日在東京晴空塔城，舉行名為「Tokyo Skytree Town Dream Christmas ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 2020/11/10 日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場 2020/11/05 全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場 捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 2020/10/31 捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作 2020/10/29 明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作 京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山 2020/10/27 京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山 疫情 美食 東京 聖誕節 電視台 燈飾 晴空塔 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入