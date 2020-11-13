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聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位

副刊版 2020/11/13

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雖然東京疫情反覆不定，但市內的聖誕燈飾依舊璀璨。地標晴空塔（Skytree）亦由即日至12月25日在東京晴空塔城，舉行名為「Tokyo Skytree Town Dream Christmas

...

欄名 : 旅事通

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