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私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅

副刊版 2020/11/13

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奢華，總是意味着悉心而周到的細節和服務，而高度個人化的訂製旅程，近年愈來愈受超級富豪歡迎，例如乘搭私人包機遊歷世界。全球首間且唯一的公務航空公司VistaJet，最近宣布推出私享世界計劃（

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欄名 : Travel

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