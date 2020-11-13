政權交接能手 拜登團隊華人盧沛寧

2009年1月，白宮迎來了200多年來又一位新主人，也是第一位非裔總統奧巴馬。盧沛寧（Christopher P. Lu），是內閣秘書長兼總統助理，美國政府中最高級亞裔官員之一。踏入白宮前，據報道太太送他一份禮物，一整套電視劇影碟《白宮風雲》（The West Wing），他全部看完。劇裏只有一位亞裔美國人小角色，隔幾集出現一次，叫作Ed，甚至連姓氏都沒有。

在一次有關美籍亞裔的演講中，盧沛寧打趣說維基百科無所不知，但都不知道Ed在白宮到底做甚麼，而他感到自己的白宮經歷有點難以置信。

奧巴馬時代 曾任內閣秘書長

內閣秘書長工作就是協調各方，確保聯邦政府按白宮理念運行，是盧沛寧核心工作。他需與超過20個內閣部門和聯邦機構打交道，面對諸多請求，涉及方方面面。在絕大多數白宮決策出現時，他都參與其中；安排同僚家人參觀白宮並和總統合影，亦都關他的部門事。

在從台灣移居美國的父親影響下，盧沛寧對政治、政府管理、公共服務產生興趣。從普林斯頓大學畢業後，進入哈佛法學院，遇見了未來總統奧巴馬，但只是點頭之交。正式接觸是後來他當上奧巴馬伊利諾伊州參議員任期的立法工作主管，他的同學成為了老闆。

奧巴馬當選總統後，盧沛寧代表奧巴馬和喬治布殊政府交接，成了奧巴馬政府中最具影響力的人之一，他的工作包括建議甚麼人去哪個部門工作，調查其忠誠度，又要提供政策主題建議。在奧巴馬上任前交接的77天裏，他每天與布殊內閣官員溝通，管理交接團隊的900萬美元經費，運作1,000名全職及志願者團隊。

在艱苦的77天後，盧沛寧終於坐到了白宮西翼2樓白宮內閣秘書長的辦公室。奧巴馬首個4年任期結束，盧沛寧離開政府去芝加哥大學教書，1年間出書、演講。2014年，他回歸奧巴馬第二屆政府擔任勞工部副部長，相當於部門首席營運官，掌管120億美元財政預算、17,000人的人事、辦公大樓管理等，亦有份在全美奔走，協助促成17個州及哥倫比亞特區提高各自最低時薪標準。

獲拜登欽點 助交接人力事務

近日，拜登公布500人過渡團隊名單，當中組成39支隊伍，分別到聯邦政府各部門及機構商討交接，54歲的盧沛寧負責帶領23人團隊與勞工部、平等就業機會委員會等涉及人力事務的範疇交接。特朗普政府的總務署（General Services Administration）現在拒絕確認選舉結果，拖延發出交接文件，令團隊無法取得逾600萬美元聯邦資金，以支付團隊薪酬等過渡期運作需要，拜登過渡團隊指若情況持續，會考慮採取法律行動。

盧沛寧說，當年他替奧巴馬與喬治布殊交接時，選舉結果出爐後2小時，布殊政府的總務署已致函給他，讓交接工作順利展開。他希望目前的問題短期內可解決，不致因為部門領導交接出現問題，影響國家安全、本土安全、經濟、抗疫等各範疇。

盧沛寧曾在奧巴馬政府擔任白宮亞太裔計劃共同主席，該計劃提出亞裔美國人在勞動力市場的研究，並幫助聯邦政府和機構了解服務亞裔社區的重要。他說，亞裔長期被視為「模範少數族裔」，讓人覺得亞裔過得很好，聯邦政府不需要為他們做甚麼；但實際上亞裔社區有許多人急需政府幫助，卻求助無門。

以華裔來說，紐約華人貧窮的為數不少，但另一方面，又有許多美籍華裔是名校畢業菁英，很難籠統定論。但他認為，華人以為一定要進入某類4年制大學尤其長春藤大學，否則很難找到好工作的觀念需要改變，接受職業培訓亦可以向上流動。

盧沛寧是繼趙小蘭、駱家輝、朱棣文之後，又一位擔任美國政府要職的華人。他說是運氣，令他結識奧巴馬並成為朋友，使他的人生走向另一條路，為國家服務而不是當律師。剛到白宮工作時，他發現有關他的工作，居然沒有決策過程紀錄，事情怎樣處理沒有歷史套路可遵循。他在工作中領悟到，工作成功的套路，是重視人際關係。要事成不能斷掉和人合作的退路，因為第二天還是要跟那人打交道；而奧巴馬委他以重任，處理總統工作交接，幫他搭建政府，就是相信他。

盧沛寧形容：「白宮的工作經歷，永遠不會枯燥，每一天都非常有趣，每一件事都不同，每一天都不可預計。我熱愛在白宮的工作，很艱難，但喜歡。」他說，職業生涯的魅力所在，是經常要冒險，似乎他的性格和特朗普相似。在政治工作之中，盧沛寧學會一件事，就是不怎麼對政治作出預言，他說正如從未有人想過黑人會當總統，因此從來不會知道事情會變成怎麼樣。看來，特朗普政權交還是不交，我們也不必太擔憂，遲早會find out。