檢視「購物天堂」定位 旅業高增值發展

香港與新加坡簽訂「旅遊氣泡」協議，為重啟本港旅遊業邁進一步。但正如智經在近日發表的一系列文章指出，香港旅遊業的發展早在疫情之前已陷入樽頸，若不徹底求變，競爭力恐怕會日漸減退。當中的要務之一，是檢視不少港人引以為傲的「購物天堂」定位。

香港是自由港，大部分貨物進口都毋須徵收關稅，亦無徵收銷售稅，令商品（尤其奢侈品）在香港售賣的價格往往較低，因此獲得「購物天堂」的美譽。

在2003年的非典型肺炎疫情過後，中央政府推出港澳個人遊計劃（自由行），催谷本港旅遊業，而無論是過夜或不過夜訪客，均熱衷購物，在2000至2019年間，不過夜旅客的消費大多超過8成用於購物，過夜旅客則約5至6成，進一步奠定「購物天堂」的形象。

購物貢獻不高 陷「高量低值」困局

大量的購物活動，雖然可以製造市面一片繁榮的景象，但根據智經的研究，其對經濟的實質貢獻並非想像的高，反而形成「高量低值」的困局。

要理解消費活動的經濟貢獻，關鍵在於其帶來的增加價值多寡，即生產總額減去在生產過程中，消耗的貨品及服務的價值。套用在「入境旅遊」上，便代表有關行業直接向旅客提供貨品及服務時，為經濟帶來的貢獻。

舉例，若以增加價值於消費的比率（旅遊增值率）衡量旅遊業的經濟貢獻，2000至2018年間旅客每消費100元於住宿和餐飲，可分別為GDP貢獻約63元（63%）和40元（40%）；但每消費100元於與購物相關的零售業，只能帶來17元（17%）的貢獻。

當中的主因，是香港零售商所售賣的貨品，一般以入口貨為主，業界從旅客獲得的收益，很多時會沿供應鏈流向外地，對本地經濟貢獻有限；而食宿的供應鏈則大部分位處香港，所以收益能留在經濟體內。

從客源市場看，在2018年，過夜內地旅客人均消費金額為7,029元，在11個客源市場中，排名第三。但因其主要消費是用於購物（佔60.9%），結果內地旅客的人均增加價值，只排在倒數第四（2,071元）。可見即使旅客大灑金錢購物，市面一片興旺，也不一定能為本港帶來理想的經濟得益。

鄰區拓購物旅遊 港優勢不再

再者，近年內地和澳門均積極發展購物旅遊，香港想繼續以「購物天堂」作旅遊定位，恐怕並非良策。

內地早前公布，自今年7月起實施「海南離島旅客免稅購物政策」，在實施政策的免稅商店，豁免旅客繳付關稅、進口環節增值稅和消費稅。根據媒體報道，截至8月18日，海南4間離島免稅店銷售額已突破50億元，有當地導遊稱部分品牌的產品價格比香港和歐洲便宜，可見有關措施對旅客有一定吸引力。

此外，內地亦透過降低進口產品的成本，讓消費者可以在國內以較低的價格購買進口商品。有投資公司總監指出，知名品牌如LV在中港兩地的價格差目前只有5%至10%，加上路費和時間，內地旅客來港消費的意慾未必如以往般大。

另一邊廂，澳門統計暨普查局的數據顯示，去年第四季（新冠病毒未爆發前）以購物為主要旅遊目的的旅客佔9.6%，較第三季高3.6個百分點。而在各項消費結構（不包括博彩）中，購物的佔比最多，約44.1%，反映不少旅客喜歡到澳門購物。此外，當地有多個大型商業項目計劃在今年落成，包括位於路氹的「葡京人Lisboeta」綜合度假村，以及金沙中國旗下的「澳門倫敦人」項目，兩者均設有大型購物中心，相信會吸引不少高消費旅客到訪。

由此可見，隨着鄰近地區零售業發展，香港「購物天堂」的優勢將不再明顯，加上旅客購物的消費實際對經濟貢獻相對較小，在疫情減退後，政府實應發掘其他高增值的旅遊產品，吸引更多類型的旅客來港。

拓會展旅遊 吸更多商務客

在疫情期間，香港旅遊業幾近冰封，政府宜趁此時機，審視及開拓購物以外的旅遊消費活動，為重啟旅遊業打好基礎，邁向高增值發展，吸引更多類型的旅客訪港。

以過夜旅客為例，2018年人均消費金額最高的兩大市場為中東（8,660元）和非洲（7,344元），人均增加價值同樣佔據首兩位。而在2018及19年，美歐、中東及非洲過夜旅客中，超過兩成為商務客。政府可為會展旅遊打根基，在疫情過後吸納更多商務客訪港，從而提高增加價值。

總括而言，本港旅遊業若要以高增值為發展目標，首要是不能再只着眼於「購物客」帶來的短期效益，應重新審視旅遊定位，找出香港獨有的旅遊特色，發揮高增值旅遊的潛力，才能提升本港旅遊的長遠競爭力。

▲ 來港旅客熱衷購物，在2000至2019年間，不過夜旅客的消費大多超過8成用於購物，過夜旅客則約5至6成。（資料圖片）