善用數碼渠道 助港商疫後覓商機

2020年挑戰不斷，疫情不單影響社會民生，亦令企業承受着巨大的經營壓力。與此同時，中美關係緊張、地緣政治升溫、全球經濟疲弱，使前景更為不明朗。香港貿發局第三季出口指數為25.1，雖然較上季顯著反彈，但仍處於收縮領域，顯示香港出口商仍要面對不少挑戰，因此我們預期，今年香港整體出口將按年下跌10%。

疫情下，香港特區政府推出多項紓困措施「撑企業、保就業」，而「防疫抗疫基金」亦預留款項資助企業參加貿發局在香港舉行的商貿展覽會，以促進供應商和買家的聯繫，讓香港與世界各地的商貿往來和經濟活動盡快恢復正常。

然而，疫情反覆，多個國家及地區發出旅遊警示及實施隔離措施，令海外參展商及買家來港出席展覽有實際困難。為此，貿發局隨即「變陣」把展覽會移師網上舉行，並推出新服務，在「疫」境中創商機，以協助港商適應「疫後新常態」。

供應鏈重整 多元採購成趨勢

根據香港貿發局一項調查顯示，疫情促使全球供應鏈重組加快，香港企業預期海外買家將調整採購策略，從以往倚重單一採購來源，轉向從各地採購，以分散風險。香港出口商因而調整營商策略，包括「Go Digital」（擴展網上分銷渠道和善用網上營銷）、多元發展業務開拓新市場，以及加快應用科技等。

事實上，疫情令全球約4,000項實體展覽取消或延期舉行，價值2,960億美元的合約因而未能簽訂。為滿足各地企業的採購需求，貿發局積極提升網上商貿平台及服務，如在網上商貿平台「貿發網採購」（sourcing.hktdc.com）上先後舉辦了兩場網上採購展，成功協助逾22,000名供應商聯繫各地買家，尤其是與香港簽訂了自貿協議的經濟體，如印尼、菲律賓及新加坡等。過去半年，這些買家的產品查詢量以倍數增長，反映網上採購亦有助港商開拓新市場。

此外，市場預期，電子商貿在未來數年迅速增長，至2024年，全球每年網上交易額將會超過7萬億美元。即使目前環球消費疲弱，但終端消費者仍會有一定的需求，例如近期我們留意到部分零售業務好轉，市民釋放抑壓多時的消費意慾，加上傳統消費旺季包括感恩節、萬聖節、聖誕節及新年將近來臨，或會帶來刺激作用，令買家對明年市道改觀，向供應商增購產品以補充庫存。

電商迅速增長 乘勢重整策略

港商應該把握時機，善用政府資助重整營商策略，增加利用數碼渠道推廣業務。貿發局於10月30日正式推出革新版的「貿發網採購」平台，全面提升頁面設計和功能，運用多種新科技，如人工智能、機器學習技術等，加強配對效率，並為用家帶來更個人化的全天候智能採購體驗。我們會根據平台上的數據資料，為買賣雙方提供合適的產品及商業配對建議，建立更廣闊的商脈；加上「秋季採購滙 |網上展」提供的商貿配對平台「商對易」（Click2Match），讓買賣雙方透過實時聊天、視像會議等發掘跨行業合作商機。

展望未來，貿發局預期展覽將會以「PHYGITAL」形式，即實體和網上的混合模式舉行，兩者相輔相成，無縫銜接。即使恢復舉辦實體展覽，我們仍會定期舉辦專題式網上推廣活動，配合各行業的採購周期，為供應商帶來額外機會，接觸環球買家。

貿發局亦會繼續與中小企同行，協助他們適應疫後新常態，開拓環球商機。