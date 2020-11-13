疫下齊心行善 免基層捱餓

美國多位荷里活巨星近日開始在網上透過講故事，鼓勵民眾捐款避免兒童捱餓。新冠疫情為全球帶來糧食危機，影響或比病毒本身更深遠，本港亦難獨善其身。

女星講故事籌款 資助貧童膳食

美國多個州份在疫下宣布停學，這對當地基層家庭的兒童而言是個大災難，因此類家長都會安排子女在學校享用免費或資助午餐。荷里活女星Jennifer Garner及Amy Adams遂在Instagram上發起#savewithstories活動，在社媒上直播講故事，籌得款項捐予慈善組織，為有需要貧童提供膳食。

智庫布魯金斯學會（Brookings Institute）一份報告指出，美國有近五分一的兒童因疫下經濟衰退面臨飢餓與食物不足，有12歲以下子女的家庭中，糧食不安全者比例大增至40%以上，較2008年增加約2倍，而學校停課導致學生無法在學校免費用膳，令問題更加劇惡化。

國際樂施會今年報告更推算，到今年底，全球每日或有多達1.2萬人死於疫情造成的饑荒，比染疫死亡人數還要多。疫情引發大規模失業，再加上糧食生產供應鏈斷裂、人道救援工作受影響等因素，令全球1.21億人被推向飢餓邊緣。

失業糧食危機 全球1.2億人飢餓

樹仁大學聯同工業福音團契與深水埗貧窮家庭宣教關注組今年公布一項調查結果顯示，疫情前已有約7成低收入家庭每日三餐不繼，疫下失業加劇更是雪上加霜，有逾2成受訪家庭屬於嚴重食物不安全，即曾經歷「飢餓但仍然沒有進食」、甚至「整天沒有進食」。

因現時政府資助的食物銀行只為有需要家庭提供短期食物支援，申請人過去6個月內若曾申請，則不會再被接納。然而，有關申請數字只升不跌，社署短期食物援助服務計劃今年1至8月的申請個案多達1.2萬宗，較去年同期大增53%。

港食物支援需求增 惟捐贈跌3成

現行制度的不足下，基層只得向民間機構尋求協助，有非社署資助的食物銀行表示，近月接獲查詢數字上升兩、三倍，惟收到的食物卻大跌3成。

本港惠康早前宣布將與逾70間慈善機構夥伴合作，為有需要人士派發100萬張現金券及100萬張餐券，總值近8,000萬元，估計可令25萬人受惠。

市民亦可為民間食物銀行捐贈多種食物，例如樂餉社曾表示現時較缺乏飽肚的食物，包括米、麵、罐頭等。疫下社會各階層需同心協力，才能避免有需要人士無以為食。