第四波疫情一觸即發 港有預警無行動

本港疫情惡化，本地不明源頭個案持續上升，散落多個社區，出現感染群組，跟過往3次爆疫模式一樣，第四波疫情大有一觸即發勢頭，而食衞局局長陳肇始更預警新一波疫情會比之前更嚴峻。既然港府意識到新一波疫情很嚴峻，但卻未見盡快推出前瞻果斷的控疫措施。

高官口說嚴峻 無配套措施跟進

昨天再有23宗確診，16宗為輸入，7宗本地個案中有6宗源頭不明，創兩個多月來新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，本地個案已散落不同社區，加上天氣轉冷，病毒活躍度上升，生存時間更長，有機會爆發第四波疫情。

陳肇始早前也強調，冬季流感高峰期將至，令正在反彈的疫情有機會一觸即發，第四波疫情可能比第三波更嚴峻。

事實上，第四波疫情苗頭已現，始終擺脫不出過往爆疫模式，就是上一波疫情開始回落時，防疫措施略為放寬，以讓市民回復部分正常生活時，但卻有些市民過於鬆懈，聚集人數過多的群組，跨區遊玩、聚餐、到酒店Staycation、出席婚宴，卻未有作出適當的防疫應對而染疫。昨天確診者中除了4名的士司機外，更有1人曾出席一個有多達300人的婚宴，加上其家人在學校任教或讀書，隨時衍生出至少3個感染群組。

盡管當局上月放寬限聚令，婚宴人數上限由20人增至50人，為何確診者可以出席有300人的婚宴？正正反映防疫出現漏洞，港府有必要正視，盡快堵塞。

過往爆疫的徵兆都一一再出現，疊加踏入冬季流感季節，已有171家學校集體爆發上呼吸道感染，涉及逾1,900名學生。雖然染病學生暫時未驗出對新冠病毒呈陽性反應，一旦出現雙重爆發，後果堪虞。

疊加冬季流感 傳染力增2.5倍

德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）和法國巴斯德研究院（Institut Pasteur）便曾發表研究指出，若患者同時感染流感和新冠病毒，病毒傳染力會增加2至2.5倍，隨時令疫情變得更嚴重。

港府為免上呼吸道感染繼續蔓延，昨宣布所有幼稚園和幼兒院明天起暫停實體課14天，以免衞生意識低的幼童透過接觸而出現交叉感染，是朝正確方向走。惟此舉並不足夠，是否考慮強制學生接種流感疫苗，以增強抵抗力，甚或要求全港師生強制檢測。

港府防疫專家顧問袁國勇早前指出，社區仍有隱形傳播鏈，強制檢測有助找出隱形病人。當社區持續每天出現至少3宗不明源頭個案，應馬上開展強制檢測，切勿遲遲不行動，否則7月停工、停課和限制堂食情形將重現。

問題是：港府遲遲未展現清零決心和魄力。在爆疫苗頭乍現，應盡快出招應對，如向市民清楚解釋有必要推行強制檢測，才能有機會清零，經濟和社會才有望盡快復常，當然亦要有足夠配套支援，並有周詳行動方案，方能成事。

假如疫情急速惡化，港府有必要讓公務員再次在家工作，並實施更嚴厲限聚措施，請當局務必嚴厲執法，絕不能怕挫損經濟而瞻前顧後，否則疫情難以斷尾，每2至3個月爆疫的循環不斷重演，市民備受折騰。

責任編輯：劉婉雯