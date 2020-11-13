  • 21°C
香港時間 : 20201113日 (五) 04:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

角落小夥伴屯門市廣場教整甜品 小丸子YOHO MALL介紹農作物

行政人員版 04:00 2020/11/13

分享：

今個聖誕節雖然無得去旅行，但唔少商場都出盡法寶為大家準備不一樣嘅聖誕節，有好多活動、打卡點陪住大家過節㗎！黛安收到風，近期萌爆嘅角落小夥伴將會去到屯門市廣場，開烘焙工房「Sweet Christmas Studio」，本月28日起至明年1月3日，喺1樓中央廣場教大家整7款角落小夥伴造型嘅甜品，例如薑餅曲奇等。商場更設3大主題打卡區，包括「可愛草莓咖啡店」、「甜蜜雪糕花園」及「幸福聖誕角落」，更有以草莓造型亮相嘅白熊迎接各位甜品控！場內嘅期間限定店仲有唔少首次面世嘅角落小夥伴精品，黛安都打算去搶購啊！

如果想過一個文青啲嘅聖誕，即日起至明年1月3日不妨去YOHO MALL，可以睇盡2,500呎「聖誕森の花園」，花園有6米高炫白夢幻聖誕樹，由聖誕花圈組成嘅星空花圃，仲有由蕾絲打造嘅「花影長廊」等，好似置身山林野谷嘅秘境。

公關姊妹亦推薦去YOHO MALL搞嘅都市農莊體驗導賞團，由兩位80後創辦人講解都市耕種，場內仲有小丸子為大家介紹3年4班同學仔努力收集嘅農作物，但佢哋就隱藏喺啲QR Code入面，要同小朋友鬥快喺場內搵啦！

本文轉載自《晴報

好多隻角落小夥伴等緊大家嚟同佢哋合照。

YOHO MALL嘅花海，啱晒文青打卡。

角落小夥伴甜品造型，可愛到黛安想咬一啖！

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 恒隆地產「賞」你成為大富翁 終極大獎總值$100萬
今日
恒隆地產「賞」你成為大富翁 終極大獎總值$100萬
八卦名利場 - The ONE、皇室堡、新港中心聯手 7折網上購券 消費折上折
今日
The ONE、皇室堡、新港中心聯手 7折網上購券 消費折上折
八卦名利場 - Go Natural有機認證產品 健康又環保
今日
Go Natural有機認證產品 健康又環保
八卦名利場 - McCafé遇上麥提莎 享受咖啡聖誕驚喜
今日
McCafé遇上麥提莎 享受咖啡聖誕驚喜
八卦名利場 - 百佳48周年大抽獎 送出獎品總值逾$32萬
今日
百佳48周年大抽獎 送出獎品總值逾$32萬

上一篇文章

百佳48周年大抽獎 送出獎品總值逾$32萬

下一篇文章

北海道機械狼 驅趕黑熊保護民眾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？