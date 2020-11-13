角落小夥伴屯門市廣場教整甜品 小丸子YOHO MALL介紹農作物

今個聖誕節雖然無得去旅行，但唔少商場都出盡法寶為大家準備不一樣嘅聖誕節，有好多活動、打卡點陪住大家過節㗎！黛安收到風，近期萌爆嘅角落小夥伴將會去到屯門市廣場，開烘焙工房「Sweet Christmas Studio」，本月28日起至明年1月3日，喺1樓中央廣場教大家整7款角落小夥伴造型嘅甜品，例如薑餅曲奇等。商場更設3大主題打卡區，包括「可愛草莓咖啡店」、「甜蜜雪糕花園」及「幸福聖誕角落」，更有以草莓造型亮相嘅白熊迎接各位甜品控！場內嘅期間限定店仲有唔少首次面世嘅角落小夥伴精品，黛安都打算去搶購啊！

如果想過一個文青啲嘅聖誕，即日起至明年1月3日不妨去YOHO MALL，可以睇盡2,500呎「聖誕森の花園」，花園有6米高炫白夢幻聖誕樹，由聖誕花圈組成嘅星空花圃，仲有由蕾絲打造嘅「花影長廊」等，好似置身山林野谷嘅秘境。

公關姊妹亦推薦去YOHO MALL搞嘅都市農莊體驗導賞團，由兩位80後創辦人講解都市耕種，場內仲有小丸子為大家介紹3年4班同學仔努力收集嘅農作物，但佢哋就隱藏喺啲QR Code入面，要同小朋友鬥快喺場內搵啦！

本文轉載自《晴報》

▲ 好多隻角落小夥伴等緊大家嚟同佢哋合照。

▲ YOHO MALL嘅花海，啱晒文青打卡。

▲ 角落小夥伴甜品造型，可愛到黛安想咬一啖！