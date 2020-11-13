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旅遊氣泡不及確診清零

行政人員版 04:00 2020/11/13

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香港與新加坡旅遊氣泡的專屬航班，於11月22日正式啟航。政府形容是雙方防疫工作做好的前提下，恢復兩地跨境一大步，也是香港與外國首個達成的旅遊氣泡安排。政府希望在面對疫情持久戰下，仍可重啟經濟。

我對計劃的成效很懷疑。我認為最能重啟經濟和幫助旅遊業的，還是做好防疫工作，令本地感染清零。內地和澳門不需要甚麼旅遊氣泡，旅遊業已經開始反彈，反觀香港未能清零，甚麼旅遊氣泡協議，成效也有限。

新加坡跟香港一樣，本地感染仍未能清零，這無疑會增加兩地的防疫風險。如果將來跟更多國家達成協議，便會更難控制疫情，萬一導致社區爆發，對香港恢復經濟更會帶來反效果。

雖然計劃有機制按兩地的疫情調整，兩地任何一方，如果在一星期內的無關聯病例每日平均超過5宗，計劃便會暫停。但每一個沒源頭的個案，也有機會造成大爆發，1宗也嫌多，要超過5宗才煞停，到時疫情可能已經失控。

近來疫情看來又反彈了，政府應聚焦在防疫工作，並決心清零。當我們能做到14天本地零確診，單單和內地互相通關，已經可以大大幫助香港的旅遊業，經濟也可以更快復甦。全球現在只有中國內地才有經濟增長，原因就是能夠清零。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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