傑出財富管理師大獎 嘉許行業精英 推動業界財富管理人才水平不斷提升

▲ 主禮嘉賓、頒獎嘉賓及主辦單位代表合照留念。（左起）香港銀行學會行政總裁梁嘉麗、中國銀行（香港）有限公司個人金融及財富管理部總經理陳文、東亞銀行有限公司副行政總裁兼營運總監唐漢城、香港中文大學商學院偉倫金融學教授陳家樂、香港金融發展局主席李律仁，SC、財經事務及庫務局局長許正宇，JP、中信銀行（國際）有限公司行長兼行政總裁畢明强、上海商業銀行有限公司副董事長，常務董事兼行政總裁郭錫志、南洋商業銀行有限公司副總裁梅月嫦、中信銀行（國際）有限公司執行董事，替任行政總裁及風險管理總監鄧鼐斌、CTgoodjobs總經理黃得其。

財富管理是建構豐盛人生的重要一環，銀行從業員的服務當然備受重視！一年一度的香港銀行學會「傑出財富管理師大獎」（下稱大獎）正為嘉許業界精英而設，歷年為銀行業樹立無數榜樣，推動整體財富管理水平不斷提升，使香港、業界與客戶皆可受益。

自2006年首辦至今，大獎因評審公平客觀而受到整個金融及銀行業以至社會各界支持，具高度認受性，素有財富管理界「奧斯卡」之稱譽。今屆頒獎禮於10月6日假香港會議展覽中心舉行，以獎項表揚一眾得獎者及參與機構。頒獎嘉賓香港金融發展局主席李律仁，SC致辭時指出，很高興能與財富管理精英聚首一堂，並見證行內新星誕生。這個頒獎典禮提醒大家，除了關注財富管理工作本身，亦可透過典禮互相激勵，從而提升行業水平及培育人才。

▲ 香港金融發展局主席李律仁，SC

激勵年輕人才 促行業發展

「與此同時，不同機構亦為提升行業水平及培育人才作出努力，正如政府在第二輪防疫抗疫基金下設立的金融服務業創職位計劃，為協助業界創造1,500個新職位，聘用本地人才，促進本港金融服務業的發展。」李律仁續稱，這些計劃均有助行業發掘年輕人才，與大灣區建立網絡，確保香港在困難時刻繼續成為世界性的國際金融中心。

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇，JP

財經事務及庫務局局長許正宇，JP在恭賀得獎者時，特別引用該局轄下部門財經事務科的英文名稱縮寫（Financial Service Branch, FSB），分享要成為傑出財富管理師所需具備的基本條件。「首要是對銷售產品抱有信念（Faith），這才有動力說服顧客購買產品，同樣對行業及香港亦心存信念；其次是服務（Service），作為服務提供者，（銀行從業員）需要掌握市場趨勢，為提升服務水平，更要一同探索行業下一階段的發展，包括科技及市場等。」許正宇補充，從業員需要擁有廣闊思維（Broad mind），不只照顧客戶的財政需要，更同時關注他們人生階段的不同目標，除了為客戶進行數據分析外，更要了解他們的價值觀，確保財富管理方案能適切所需。」

▲ 香港銀行學會行政總裁梁嘉麗

工作多辛酸 亦有滿足感

主辦機構香港銀行學會行政總裁梁嘉麗闡述對今屆頒獎禮的感受時稱，學會很高興堅持舉行實體頒獎禮並獲各參與機構及得獎者的支持。過去大半年秘書處的籌備，大家都欣然出席今晚的頒獎禮，興奮地見證各得獎者的誕生。

「在聆聽不同的得獎感言中，雖然不少得獎者表示曾經歷了不少辛酸，但他們亦認為參與是次比賽帶來很大滿足感。」梁嘉麗直言，這個頒獎禮為業界精英提供了一個很好的平台，只要有實力，不論來自何方、說哪種語言，都能在此得到肯定，期望來年有更多具實力的業界人士參與這項比賽。

▲ 「傑出財富管理師大獎」得獎者與頒獎嘉賓合照留念。（左起）香港上海滙豐銀行有限公司廖梓希、香港上海滙豐銀行有限公司陳婉婷（相中為代領者）、財經事務及庫務局局長許正宇，J P及中信銀行（國際）有限公司林猷鱸。

分設3組獎項 鼓勵優秀人才

一如以往，本屆大獎共設有3個獎項類別，包括組別A（從事個人財富管理工作不多於3年）、組別B（從事個人財富管理工作3年以上），以及組別C（從事個人財富管理工作—高端客戶）。各組別分設大獎、金獎、銀獎、銅獎及優異獎。

▲ 6間獲頒「最佳提名機構獎」的銀行代表與擔任頒獎嘉賓的香港金融發展局主席李律仁，SC（中）合照留念。

另一方面，針對各組別參賽者在個別範疇的出色表現，主辦單位在各組別中另設「最佳理財方案獎」和「最佳演說獎」。而為感謝積極參與的銀行業界致力為市場培育優秀人才，大會在今屆亦向6間銀行頒發「最佳提名機構獎」，以作嘉許。

第十三屆香港銀行學會「傑出財富管理師大獎」部分得獎名單

A. 組別（從事個人財富管理工作不多於 3 年）

獎項 得獎者 得獎機構 大獎 廖梓希 香港上海滙豐銀行有限公司 金獎 劉燕飛 中國銀行(香港)有限公司 金獎 香董輝 香港上海滙豐銀行有限公司 最佳演說獎 廖梓希 香港上海滙豐銀行有限公司 最佳理財方案獎 廖梓希 香港上海滙豐銀行有限公司

B. 組別（從事個人財富管理工作 3 年以上）

獎項 得獎者 得獎機構 大獎 陳婉婷 香港上海滙豐銀行有限公司 金獎 李建儀 中國銀行(香港)有限公司 金獎 潘毓婷 香港上海滙豐銀行有限公司 最佳演說獎 陳婉婷 香港上海滙豐銀行有限公司 最佳理財方案獎 潘毓婷 香港上海滙豐銀行有限公司

C. 組別（從事個人財富管理工作—高端客戶）

獎項 得獎者 得獎機構 大獎 林猷鱸 中信銀行(國際)有限公司 金獎 韓微多 中國銀行(香港)有限公司 金獎 梁澤軒 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 最佳演說獎 林猷鱸 中信銀行(國際)有限公司 最佳理財方案獎 林猷鱸 中信銀行(國際)有限公司

最佳提名機構獎

中國銀行(香港)有限公司

中信銀行(國際)有限公司

花旗銀行(香港)有限公司

大新銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

南洋商業銀行有限公司

（按機構英文名稱字母順序排列）

（資料由客戶提供）