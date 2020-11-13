中信銀行（國際）囊括「傑出財富管理師大獎」11獎項 百強競爭中成高端客戶組大贏家

▲ 中信銀行（國際）有限公司個人及商務銀行業務副總監兼個人銀行部主管李慧燕（左５）、個人及商務銀行業務私人銀行及財富管理執行總經理文偉成（右４），與香港銀行學會「傑出財富管理師大獎」得獎者合照。

實現夢想、家庭計劃、部署退休以至生活保障，財富管理已是現代人生活不可或缺的部分。財富管理是一門專業，要將自己努力賺取的資產保本增值，未必人人都可以自己做到，中信銀行（國際）（「信銀國際」）致力為客戶提供最優質財富管理服務，旗下優秀財富管理團隊，悉心細意為客戶量身訂做財富管理方案。信銀國際憑其卓越優秀的專業團隊，在第13屆香港銀行學會「傑出財富管理師大獎」中囊括多個主要獎項，包括「最佳提名機構獎」，絕對是實至名歸。

全球高淨值客戶人數迅速增長，市場對財富管理需求殷切，面對國內及國際金融市場競爭激烈，信銀國際對行業前景充滿信心，只因香港擁有地理優勢、成熟的經濟體系，以及嚴謹的監管制度，配以金融機構所制定的各種資歷認證和培訓計劃，均有助爭取環球客戶信任，鞏固本港國際金融中心的領導地位。

▲ 中信銀行（國際）有限公司董事兼替任行政總裁簡吳秋玉認為，全球進入大數據時代，銀行服務亦不斷邁向科技化，為私人及高端客戶帶來很多便利。

善用科技助客戶建個人化組合

中信銀行（國際）有限公司董事兼替任行政總裁簡吳秋玉喜見該行財富管理團隊獲得多個主要獎項。「今次團隊獲得多個獎項十分鼓舞，香港銀行學會『傑出財富管理師大獎』是一個專業交流平台，為金融及銀行從業員提供了一個互相觀摩、學習的機會，肯定了參賽者的貢獻、熱誠和努力，同時確立了業界標準，有效鼓勵從業員積極進修、自我增值，提升整體表現。」

簡吳秋玉認為，在全球進入大數據時代，科技資訊發達，銀行服務亦不斷邁向科技化，這趨勢為私人及高端客戶帶來很多便利：「客戶可以透過互聯網及流動應用程式隨時隨地使用銀行服務。創新的金融科技可以帶領財富管理行業的發展。」以信銀國際的流動銀行旗艦「inMotion 動感銀行」為例，涵蓋遙距開戶、理財、投資及消費等功能。其中「Robo 360」智能投資顧問服務，透過量化分析向客戶提供資產配置組合選擇，能幫助客戶建構個人化的投資組合。

建構全面理財方案3大關鍵

人生不同階段有不同理財需要，簡吳秋玉指出，隨着社會轉型，人口老化，市民在年輕階段就要作出合適的理財策劃，例如家庭保障、子女教育、醫療及退休保障等。無論任何階層的客戶，都有財富管理的需要，而涵蓋範疇可歸納為3部分，包括商務、個人及家庭。

因此，財富管理從業員要就這3方面，先清楚明白客戶的需要及風險因素，了解客戶的資產分布，透過多元化模式，為他們策劃全面的理財方案，達至財富保值及增值的目標。

簡吳秋玉寄語香港財富管理業界時說，香港及其他大灣區城市的經濟潛力優厚，為金融及財富管理從業員提供前所未有的專業發展機遇。恪守誠信、以客為尊、不斷追求擴闊知識視野的專業人才，應該把握機會，為個人拓展事業，同時為業界的發展出一分力。

獲獎員工分享

林猷鱸

傑出財富管理師大獎、最佳演說獎、最佳理財方案獎得主

從事個人財富管理工作—高端客戶組別

畢業後隨即加入銀行業，至今已有9年，林猷鱸現時任職中信銀行（國際）私人銀行高級客戶經理，對於今次獲得3個大獎，他謙稱：「在中信銀行（國際）工作8年中獲得很多發展機會。」

林猷鱸指出，由於私人銀行財富策劃十分重視客戶服務，客戶就如朋友家人，由心出發為客戶策劃最合適的理財方案。「回想今次比賽，第一輪時我搜集了很多資料並獲得公司團隊的支持和協助，然後再加入自己的創新理念，整個過程讓我學習到很多新知識，更懂得在瞬息萬變的情况下，為客人預備合適的理財方案，把學習到的理論實際運用在工作上。堅持，為客户做到最好，是我的座右銘。」

江婉靜

傑出財富管理師銅獎得主

具3年從事個人財富管理工作經驗以上組別

從事個人財富管理工作7年多，現為中信銀行（國際）理財中心經理的江婉靜，對於是次獲獎感到非常榮幸。「非常感謝公司給予的支持及專業培訓，以及專業顧問團隊給予的意見和指導。今次參加這個大獎，更提高了我的演說技巧，對我日後的工作有莫大的幫助。」

雖然已擁有香港銀行學會財富管理師資格，但江婉靜仍希望未來能考取更多財富管理專業相關資歷，不斷自我增值，為客戶提供更優質貼身服務，回饋公司及業界。

施培昆

傑出財富管理師優異獎得主

從事個人財富管理工作—高端客戶組別

一直視銀行業為終身事業的施培昆，持有數項專業資格，包括香港銀行學會認可財富管理師。不經不覺加入銀行業14年，在行業已有穩固根基，現為中信銀行（國際）私人銀行高級客戶經理。他十分感謝公司推薦他參加今次比賽，而獲獎是對其努力的肯定。

「傑出的財富管理師，除了熟悉行業及具備豐富的產品知識並掌握市場變化，更要用心聆聽，以客戶為尊，為客戶提供專業及貼心的服務，尋找合適及切合風險的理財方案。」施培昆表示，今次大賽過程中吸收到很多新資訊，而未來會繼續進修，與時並進，為客戶提供專業服務。

劉彥暉

傑出財富管理師優異獎得主

具3年從事個人財富管理工作經驗以上組別

曾修讀企業管理及管治，投身銀行業財富管理工作超過10年的劉彥暉，現為中信銀行（國際）CITICfirst 客戶經理。他說從事銀行業多年，見證過幾次經濟環境帶來的衝擊，更明白財富管理的重要性。

「今次參賽令我獲益良多，令我更深入了解到完善的財務策劃及風險管理的重要性，今次獲獎正是給予我的經驗及價值觀一個肯定。感謝公司的支持和團隊內各參與者的互相幫助及鼓勵，令我完全感受到中信銀行（國際）是一間着重團隊精神及有溫度的公司。」劉彥暉說。

鄔冠雄

傑出財富管理師優異獎得主

具3年從事個人財富管理工作經驗以上組別

積極進修的鄔冠雄，入行多年不斷努力，考獲多項專業資格，包括香港銀行學會財富管理師資格，現職中信銀行（國際）CITICfirst 客戶經理。「銀行業瞬息萬變，財富管理師必需要與時並進掌握金融時代脈搏，同時亦要細心聆聽客戶的需要及目標，才能為客戶策劃真正切合需要的理財方案。」

鄔冠雄感謝公司提供培訓及鼓勵，在參賽過程中亦有很大得着，「當中的模擬個案涉及多個國家的資產管理，各個國家的稅制都不同，綜合整理是一門學問，而這次機會讓我了解更多。」

李德智

傑出財富管理師優異獎得主

具3年從事個人財富管理工作經驗以上組別

「獲獎是一項榮譽，亦是鞭策我做到更專業的原動力。」中信銀行（國際）CITICfirst客戶經理李德智如是說。從事財務分析和管理服務逾8年，向來對自己要求嚴格的他一直認為財富管理行業，即使是一件小事也要細心做好。

「每位客戶的背景和目標都不同，在細心聆聽同時，還要專業分析，為客戶制定最切合其需要的理財方案。」正因如此，李德智認為今時今日的財富管理師需要多樣化的專業知識，「例如法律、信託及遺囑等方面的知識，可以協助不同客戶的個人及家庭情況，提供優質而適切的服務。」

陳少鵬

傑出財富管理師優異獎得主

具3年從事個人財富管理工作經驗以下組別

現職中信銀行（國際）CITICfirst客戶經理的陳少鵬畢業後隨即加入銀行業，至今已有7年，而早前更考獲香港銀行學會財富管理師資格。「我擔任財務策劃經理只有1年多，今次獲獎真的感到十分榮幸，更要多謝團隊的支持和公司的信任。」

陳少鵬衷心多謝公司給予多個個人成長和專業培訓機會。他認為這次參賽最大的得着是體會到財富管理師工作，除了個人努力外，團隊精神亦十分重要。「比賽讓我掌握更廣泛的理財概念和產品方案，而資深同事亦會無私指導，亦令我很感動。」談及未來發展，他希望在工作中能有更多嘗試，並為更多客戶提供滿意的理財方案，成為一位更出色的財富管理師。

黃亦麟

傑出財富管理師優異獎得主

具3年從事個人財富管理工作經驗以下組別

「財富管理沒好或差，只有適合與不適合的產品和方案。」中信銀行（國際）CITICfirst客戶經理黃亦麟的目標就是為客戶量身訂做最合適的財富管理方案。

入行年資不高，但已考獲香港銀行學會財富管理師資格，黃亦麟認為擁有專業理財知識是第一步，此外就是和客戶建立良好和長遠的關係，「每個人都有自己的人生目標，定立方案前要細心聆聽，從而要從客戶的角度出發。」他經常提醒自己財富管理不是一時三刻的工作，故須要和客戶建立長遠的關係才能策劃出適切的理財方案，與客戶一起達成目標。

（資料由客戶提供）