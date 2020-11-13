滙豐囊括多個重要獎項 彰顯團隊專業水平

▲ 一眾財富管理師獲獎者與管理層合照。

時至今日，大眾的投資及理財知識比以往豐富，對財務管理的要求亦相應提高。為推動本港財富管理師邁向更專業水平，香港銀行學會（HKIB）自2006年起舉辦的「傑出財富管理師大獎」。

▲ 欣格雷指出，滙豐積極派員參與「傑出財富管理師大獎」，冀藉此提升服務團隊的專業性。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示︰「作為全球規模最大的銀行和金融服務機構之一，全面的理財服務和專業團隊向來是滙豐的優勢。我們年初宣布新設立財富管理及個人銀行業務，結合『零售銀行及財富管理』與『環球私人銀行』，為不同客戶提供更完善的財富管理產品及服務。」他續指出，滙豐多年來積極參與「傑出財富管理師大獎」，冀藉此提升服務團隊的專業性。

軟硬件並進迎市場需要

欣格雷認為，要持續提升財富管理團隊的競爭力，無論是軟件或硬件的支援均不可缺少。「軟件方面，滙豐為員工提供多元化專業培訓，在不同階段安排持續而合適的理財策劃課程，以配合市場的變化和客戶的需要；在硬件方面，我們充分利用及開發金融科技，不斷推進電子化轉型及數碼理財，同時協助客戶掌握充分的投資及保險資訊，作出妥善的理財計劃。」

持續向前令彼此得益

談及傑出財富管理師的必備條件，欣格雷直言，他們需要時刻提升對產品最新發展、市場狀況及時事的認識，持續進修，才能保持專業形象，在市場上佔盡先機。「不管自己還是客戶的理財方案，都朝着『可持續發展』的方向前進，這才是保持跟客戶建立長遠關係的重要一環。」

獲獎員工分享

廖梓希

傑出財富管理師大獎、最佳演說獎、最佳理財方案獎得主

從事個人財富管理工作不多於3年組別

大學畢業後廖梓希即投身財富管理行業，任職卓越理財客戶經理3年，他覺得成功的財務管理師必須與時並進，而專業知識和敏銳的市場觸覺都不能欠奉。

潘毓婷

傑出財富管理師金獎、最佳理財方案獎得主

從事個人財富管理工作3年以上組別

現任職財務策劃副總裁，來自新加坡的潘毓婷覺得這次參賽標誌着滙豐的多元文化，並支持及鼓勵同事積極參與比賽，與外界交流切磋。「多個月的培訓，令我對理財規劃了解更多，也助我為客戶做規劃時更得心應手。」

張晉瑤

傑出財富管理師銀獎得主

從事個人財富管理工作3年以上組別

張晉瑤現為滙豐財務策劃副總裁， 她除了感謝上司及同事的支持，更謂獲獎全憑「ABCD座右銘」。「Aware - 洞察客戶所需的觸覺；Brave - 探索新事物的勇氣；Considerate - 為客戶着想的同理心；Determine - 不斷向目標進發的堅毅。」

香董輝

傑出財富管理師金獎得主

從事個人財富管理工作不多於3年組別

現職卓越理財客戶經理的香董輝認為，作為一名傑出的財富管理師，理性思維和同理心缺一不可。「以專業知識及多角度，理性分析及制定不同方案；同時要懂得與客戶溝通，了解他們的經歷和心境。

江嘉傑

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作不多於3年組別

投身銀行界3年，現職財富管理工作的江嘉傑自覺要成為傑出的財富管理師是需要很多條件，但最重要是「以客為本」。「只要由心從客人的角度，了解他們的財務需要，客人定會感受得到。」

葉麗婷

傑出財富管理師銅獎得主

從事個人財富管理工作—高端客戶組別

從事個人財富管理工作15年，現職滙豐尚玉客戶總監的葉麗婷說：「高資產淨值客戶不只積極累積個人財富，更重視下一代的生活保障、放眼國際，以及追求更佳的優質生活。」

李成

傑出財富管理師銀獎得主

從事個人財富管理工作—高端客戶組別

從事財富管理行業已有9年、現職投資顧問的李成，不斷自我增值，在科大修畢投資管理碩士，更擁有特許財務分析師的資格。「賽事雖然着重專業理財分析，但更重要的是讓我們深深了解到客戶需要的重要性。」

陳嘉詠

傑出財富管理師銀獎得主

從事個人財富管理工作—高端客戶組別

在財富管理行業工作15年，擁有CFP認可財務策劃師資格，現職滙豐尚玉客戶總監的陳嘉詠分享道：「高資產淨值客戶不只積極累積個人財富，更重視下一代的生活保障、放眼國際，以及追求更佳的優質生活。」

（資料由客戶提供）