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退次求其次的買樓心理

專輯 08:00 2020/11/16

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沙田大圍站上蓋新盤柏傲莊I（柏傲莊第1期）、柏傲莊II（柏傲莊第2期）過去逾1個月時間，經歷4輪共6日銷售，銷情理想，即使發展商加價加推，仍持續吸引大批市民入市，就連定價較進取的柏傲莊開放式單位仍成功獲市民承接，價錢731.2萬更創新界開放式標準新高，原來與買家「退次求其次」的心態有關。

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欄名 : 樓市分析

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