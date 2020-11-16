退次求其次的買樓心理 專輯 08:00 2020/11/16 分享： 沙田大圍站上蓋新盤柏傲莊I（柏傲莊第1期）、柏傲莊II（柏傲莊第2期）過去逾1個月時間，經歷4輪共6日銷售，銷情理想，即使發展商加價加推，仍持續吸引大批市民入市，就連定價較進取的柏傲莊開放式單位仍成功獲市民承接，價錢731.2萬更創新界開放式標準新高，原來與買家「退次求其次」的心態有關。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【成交分析】731萬買266呎柏傲莊II單位 呎價2.74萬 新界開放式標準戶新高 2020/11/09 【成交分析】731萬買266呎柏傲莊II單位 呎價2.74萬 新界開放式標準戶新高 【柏傲莊II開售】次輪343伙開售 即日全數沽清 套現逾39億 2020/11/14 【柏傲莊II開售】次輪343伙開售 即日全數沽清 套現逾39億 柏傲莊II沽清後再加推396伙 1房折實699.3萬起 無開放式單位 2020/11/14 柏傲莊II沽清後再加推396伙 1房折實699.3萬起 無開放式單位 樓價 柏傲莊II 柏傲莊I 一手市場 大圍 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入