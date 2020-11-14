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設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】

置業家居 2020/11/14

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【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收維峯‧浚匯低層A室、實用面積267平方呎的1房（連套房）單位，單位獲90分。

單位設有曲尺窗，賞景角度極佳，不過康Sir就在此處找到扣分位，

...

欄名 : 樓市熱話

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