設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 置業家居 2020/11/14 分享： 【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收維峯‧浚匯低層A室、實用面積267平方呎的1房（連套房）單位，單位獲90分。 單位設有曲尺窗，賞景角度極佳，不過康Sir就在此處找到扣分位， ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 今日 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 最新專欄文章 更多 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 今日 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 今日 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 2020/11/07 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 疫市尋寶 最平$350萬可進駐港島樓 2020/10/31 疫市尋寶 最平$350萬可進駐港島樓 新商場第2階段開幕 「康城」變天！激活交投 2020/10/31 新商場第2階段開幕 「康城」變天！激活交投 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入