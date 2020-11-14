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維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起

置業家居 2020/11/14

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近期不少入伙的新盤都集中在新界區，最近終於有港島新盤收樓。恒地旗下北角維峯‧浚匯近月陸續交樓，至今僅錄得2宗租賃成交，現時約有27個放租盤，月租叫價由$1.5萬至$2.5萬。

北角維峯‧浚匯近月陸續入伙

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欄名 : 樓市熱話

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