維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 置業家居 2020/11/14 分享： 近期不少入伙的新盤都集中在新界區，最近終於有港島新盤收樓。恒地旗下北角維峯‧浚匯近月陸續交樓，至今僅錄得2宗租賃成交，現時約有27個放租盤，月租叫價由$1.5萬至$2.5萬。 北角維峯‧浚匯近月陸續入伙 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 今日 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 最新專欄文章 更多 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 今日 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 今日 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 2020/11/07 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 疫市尋寶 最平$350萬可進駐港島樓 2020/10/31 疫市尋寶 最平$350萬可進駐港島樓 新商場第2階段開幕 「康城」變天！激活交投 2020/10/31 新商場第2階段開幕 「康城」變天！激活交投 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入