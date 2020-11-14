太古店疫市開業 困難重重 置業家居 2020/11/14 分享： JOL Cacao觀塘店於去年10月開幕，並於今年5月於太古誠品設分店，惟遇上肺炎疫情，生意入不敷出。Joie指，當時誠品主動聯絡她進駐，她掙扎了一段時間，認為可以令更多人認識品牌，「品牌開業1年，有 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 今日 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 最新專欄文章 更多 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 今日 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 啖啖燕窩網店轉戰實體店 食品變出更多花款 2020/11/07 啖啖燕窩網店轉戰實體店 食品變出更多花款 「FRESH新鮮生活」超市 康城作試點 明年擴充開3至4間分店 2020/10/31 「FRESH新鮮生活」超市 康城作試點 明年擴充開3至4間分店 一田便利店主攻零食飲品 滿足港人「快靚正」需求 2020/10/24 一田便利店主攻零食飲品 滿足港人「快靚正」需求 吸引年輕客群 平均消費$80至$100 2020/10/24 吸引年輕客群 平均消費$80至$100 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入