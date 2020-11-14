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太古店疫市開業 困難重重

置業家居 2020/11/14

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JOL Cacao觀塘店於去年10月開幕，並於今年5月於太古誠品設分店，惟遇上肺炎疫情，生意入不敷出。Joie指，當時誠品主動聯絡她進駐，她掙扎了一段時間，認為可以令更多人認識品牌，「品牌開業1年，有

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欄名 : 地區‧人‧情

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