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The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起

置業家居 2020/11/14

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越南物業向來受香港投資者歡迎，其中由日資發展商Fujita及Takara Leben攜手建造，坐落於海防的住宅項目The Minato Residence，將於11月21至22日舉行物業展銷會，售價僅

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欄名 : 海外置業

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