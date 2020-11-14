The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 置業家居 2020/11/14 分享： 越南物業向來受香港投資者歡迎，其中由日資發展商Fujita及Takara Leben攜手建造，坐落於海防的住宅項目The Minato Residence，將於11月21至22日舉行物業展銷會，售價僅 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 2020/11/07 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 2020/10/31 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 2020/10/24 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 2020/10/17 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 2020/10/10 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 越南 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入