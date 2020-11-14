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置業家居 2020/11/14

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推介1：倫敦藝術家Jo Hummel 獲《泰晤士報》點讚

2006年畢業於倫敦皇家藝術學院的Jo Hummel，擅長以空間、顏色與形體變化，結合繪畫與拼貼藝術。結果，從她的平面創作上，不難看見藝術裝置的

...

欄名 : 家居頭條

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