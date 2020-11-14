80後女生創純手工製曲奇 冀將世界美味帶到香港

有人在疫境下愁更愁，也有人藉着疫情所帶來的閒暇，重新審視自己的路，嘗試一直想做但未有機會做的事。3位愛吃曲奇的80後女生，於今年4月成立曲奇阿嬸（Cookieism），主打純手工製作、零添加防腐劑的美式厚曲奇，不惜工本使用高質材料，冀將自己在世界各地嘗到驚為天人的曲奇味道帶來香港。

曲奇阿嬸由3位曾在外國生活的女生創立，最初互不相識，卻因曲奇而走在一起。疫情前，她們經常遊走世界，疫情後雖然無得周圍飛，卻反而有機會花幾個月時間共商大計。成員Priscilla說：「我們想大家開開心心食塊曲奇，別人覺得好食，我們就已心滿意足。我好喜歡食美式曲奇，尤其是紐約Levain餅店的chocolate chip。」

另一成員Eva則對阿姆斯特丹的Van Stapele情有獨鍾：「餅店只賣一款中間有一層白朱古力的雙重朱古力曲奇，十分成功，因而令我萌生了把全世界好食的曲奇味道帶回香港的想法。」

日花12小時研究材料比例

但正所謂萬事起頭難，怎樣做出絕世美味的曲奇？營業初期，她們要不斷思考曲奇配方，3位小妮子每日在廚房埋頭苦幹十多個小時，做到「成個阿嬸咁」，不斷嘗試新材料和調整比例。屈指一算，她們已試了幾千塊曲奇，店裏王牌雙重朱古力海鹽曲奇，更是3人嘗試過千塊失敗作後，而得出的誠意之作。她們坦言大家有各自的堅持，也曾為曲奇而嗌交，後來才漸漸學會信任對方，互相補位。

團隊堅持使用優質材料，曲奇使用的麵粉、牛油全是法國製造，朱古力是法國老牌子Valrhona，非常揼本。而且曲奇強調純手工製作、無添加防腐劑，室溫存放最多只能放兩三日。她們還堅持每日即做即賣，絕不售賣隔夜曲奇，因為「這樣絕對不好食」，單想已知成本超高。

「我們的曲奇最貴是心機和時間，生意人不會像我們這樣做，而且我們肯用貴價材料，不理要否降低成本，我們想所有人都食得好。」Eva說。

現時店裏恆常售賣的曲奇共6款，包括經典朱古力曲奇、雙重朱古力海鹽曲奇、榛子牛奶朱古力曲奇、抹茶白朱古力曲奇、花生朱古力曲奇和士多啤梨朱古力曲奇。另外亦不斷推陳出新口味，例如芝士洋葱曲奇、香蕉煙肉曲奇、拖肥蘋果曲奇等。每一款曲奇都是她們根據材料特性而重新調整配方，而不只是將材料混入到既有麵糰中，因此極需時研究。

外脆內軟嘗半融朱古力

厚曲奇外脆內軟，亦做到朱古力在餅內微微溶化的效果。花生朱古力加入烤花生碎，麵糰混入花生醬伴以55%黑朱古力，以突出果仁味。抹茶白朱古力曲奇，需調整宇治抹茶粉分量，茶的甘味與白朱古力的甜度，平衡得宜。士多啤梨朱古力曲奇，用上Valrhona純天然製的士多啤梨朱古力，以及比利時Callebaut紅寶石朱古力，麵糰加入秘方，散發着微酸的莓果香氣。

其他比較特別的口味，例如有鹹味的芝士洋葱曲奇，洋葱先焦糖化以帶出甜味再放入麵糰，芝士採用法國Cheddar混合Mimolette雙重芝士，熟成芝士帶有如鹹蛋黃的香氣，十分誘人。香蕉煙肉曲奇，概念來自澳洲甜品，但原來不是每種香蕉都適合製作，團隊前後試了五、六款蕉，才得出這款鹹甜混合層次豐富的曲奇。拖肥蘋果曲奇，採用自煮焦糖蘋果、吉士醬；檸檬柚子曲奇中的檸檬皮亦是自家製。

開業至今，已有回頭客支持，除了實體店，她們亦嘗試開拓不同銷售渠道，例如網店、婚宴等。團隊希望店舖可以細水長流，以持續營運5年、10年為目標。Eva說：「我們會思考可持續性，就像外國老店般流傳下去，所以一定要對質素有堅持，最終目標要好食，客人才會回頭，所以疫情對我們不是太大的阻礙。」

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曲奇阿嬸

地址：黃埔花園九號水產地下33號鋪

營業時間：星期二至日 11:30am-7pm

查詢：cookieism.com.hk

作者：陸明敏

責任編輯：鄺素媚

▲ 成員 Priscilla（左）和 Eva 由互不相識，到一起在廚房拼搏，只為做出心目中最好味的曲奇。（黃建輝攝）

▲ 每一款曲奇都是成員根據材料特色而重新調整配方，做到外脆內軟，朱古力在中層溶化。（黃建輝攝）

▲ 最初成員各持己見，後來懂得互相補位。（黃建輝攝）

▲ 堅持全手工製作，每日即做即賣，絕不售賣隔夜曲奇。（被訪者提供）

▲ 堅持全手工製作，每日即做即賣，絕不售賣隔夜曲奇。（被訪者提供）

▲ 麵粉、牛油全是法國製造，朱古力則是法國老牌子 Valrhona，非常揼本。（被訪者提供）

▲ 拖肥蘋果曲奇採用自煮焦糖蘋果、吉士醬。（被訪者提供）