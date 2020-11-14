容祖兒熱捧跳繩減肥法 物理治療師教4招動作 跳甩脂肪

早前容祖兒在IG post跳繩爆汗的相片，更說每天跳會有減肥效果。其實跳繩動作簡單，如想更有效達至燒脂效果，可以透過不同難度的跳繩動作提升功效。迅康復康治療中心物理治療師Jonathan Ma教大家4個跳繩招式，由初階至進階程度，可因應自己能力選擇。Jonathan說只要動作正確、持之以恒，便會達到瘦身的效果。

有6年跳繩經驗的物理治療師Jonathan，平日都有跑步、打拳及做健身，他直言跳繩是十分方便的帶氧運動。「從前我在英國讀大學，冬天時天氣很凍，很少出街做運動，便在室內跳繩。」有減肥經驗的他，更說跳繩是一個很好的燒脂運動。「由於跳繩動作劇烈，可以在短時間內很快燃燒體內熱量，效果甚至較跑步更佳。而且跳繩要手腳並用，還可調整快慢速度，減肥效果甚佳。」

除了燒脂外，Jonathan說跳繩還有其他益處，包括可增強心肺功能、增加骨質密度、訓練身體協調等。

姿勢要正確避免受傷

進行跳繩運動時，Jonathan強調要有正確的姿勢。「跳躍時要用前腳掌輕輕落地，切忌用腳踭，因容易傷及膝頭。另外跳躍時要把腳腕、膝頭、髖關節微微彎曲放軟，整體要像一條彈弓，輕易靈活的跳起，這樣便可減輕以上3個身體位置的受力，避免出現受傷機會。」Jonathan強調若原本已患有關節痛或腳踭痛，都不適合做跳繩運動。

另外，跳繩時雙腳跳躍的高度亦要注意。「雙腳跳起離地，宜維持在大約5-10cm。如跳得太低，容易踩到繩；若跳太高，雙腳的關節受力會較大，落地時會容易受傷。」

在跳繩前，更要做熱身運動。「可以做開合跳、深蹲、跨步、揈下雙手，增進肌肉的靈活性。]

不同類型的繩

跳繩運動必須有一條適合的繩，Jonathan說有不同種類：「有一種叫Speed Rope，是用威也（Wire）做，即是鋼綫，較為幼身及輕身，跳躍的節奏可以快一些，能加速消脂。不過對初學者而言，因繩太輕，當揮動繩時，很難感受繩子在哪裏，故比較難掌握。另一款是Weighted Rope，繩子具有一定重量，揮動時上身要用較大的力量，消耗能量會多一些。」

Jonathan說以上兩種繩子較為專業，其實大家使用普通繩子已很足夠。「因這種繩有少少重量，跳時不會感到特別吃力，而且現在的繩都有『啤令』，故揮動時會更順暢。」

除了有合適的繩子，亦要有一雙合適的鞋。「雙腳跳躍落地時有撞擊力，故最好穿上波鞋，宜選跑步鞋或訓練鞋（Training Shoes），因會較軟身；又或者在地上鋪上軟墊，如瑜伽墊都是可以的。」

4款跳繩燒脂動作

Jonathan教大家4款跳繩動作，由基本至進階程度。「是以基本跳繩作變化，配合快或慢的速度，以及不同的手腳動作，簡單如雙腳像跑步前後腳落地；又或難一點的，雙手揮動繩兩次、腳跳一次，這個就很講求雙手速度，以及跳躍的爆炸力。」

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第1招︰Basic Skip（彈一跳）

難度：★（5★最高）

跳法：最基本的跳繩法，人人都懂得跳，即手揮動繩1下，雙腳跳躍1次。Jonathan說很多初學者為免踩到繩，會把膝頭過度屈起，其實只要微微讓膝頭彎曲便可以了。

第2招︰Boxer Skip

難度：★★

跳法：雙腳微微分開，左右擺動，就像打拳雙腳躍動的動作。重心是左右擺動，由於左右均可「卸力」，可重複跳得更多，增加持久力。

第3招︰Running in Place（單腳交替跳）

難度：★★★

跳法：原地跑動作，雙腳像跑步般，前後腳交替跳，速度可以加快，十分考驗平衡力，具挑戰性。

第4招︰Double Under（二重肌）

難度：★★★★

跳法：雙手揮動繩兩下，雙腳才跳一下，手腳必須互相協調，雙腳跳躍高度會較高，爆炸力亦要較大，更有效燃燒熱量。

作者：招美寶

責任編輯：鄺素媚

▲ 27歲的迅康復康治療中心物理治療師Jonathan，跳繩已有6年時間，難怪身形很fit。（黃建輝攝）

▲ 容祖兒在 IG 不時post跳繩後爆汗的相片，更形容成頭大汗感覺好爽。

▲ 不同種類的繩子（左起）：輕身及較幼的Speed Rope、較重及粗身的Weighted Rope，以及一般常用的繩子。（黃建輝攝）

▲ 第1招：Basic Skip（彈一跳）——最基本的跳繩法，人人都懂得跳，即手揮動繩1下，雙腳跳躍1次（圖）。Jonathan說很多初學者為免踩到繩，會把膝頭過度屈起，其實只要微微讓膝頭彎曲便可以了。（黃建輝攝）

▲ 第2招：Boxer Skip——雙腳微微分開，左右擺動（圖），就像打拳雙腳躍動的動作。重心是左右擺動，由於左右均可「卸力」，可重複跳得更多，增加持久力。（黃建輝攝）

▲ 第2招：Boxer Skip——雙腳微微分開，左右擺動，就像打拳雙腳躍動的動作（圖）。重心是左右擺動，由於左右均可「卸力」，可重複跳得更多，增加持久力。（黃建輝攝）

▲ 第3招：Running in Place（單腳交替跳）——原地跑動作（圖），雙腳像跑步般，前後腳交替跳，速度可以加快，十分考驗平衡力，具挑戰性。（黃建輝攝）

▲ 第3招：Running in Place（單腳交替跳）原地跑動作，雙腳像跑步般（圖），前後腳交替跳，速度可以加快，十分考驗平衡力，具挑戰性。（黃建輝攝）

▲ 第4招：Double Under（二重肌）——雙手揮動繩兩下（圖），雙腳才跳一下，手腳必須互相協調，雙腳跳躍高度會較高，爆炸力亦要較大，更有效燃燒熱量。（黃建輝攝）

▲ 第4招：Double Under（二重肌）——雙手揮動繩兩下，雙腳才跳一下（圖），手腳必須互相協調，雙腳跳躍高度會較高，爆炸力亦要較大，更有效燃燒熱量。（黃建輝攝）