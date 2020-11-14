職場共融降社會成本 雙贏不二法門

香港《殘疾歧視條例》早於1996年實施，理應可保障殘疾人士免受歧視。然而，殘疾人士的就業問題依舊存在：他們能獲得的求職面試機會並不多，即使有幸獲得這張「入場券」，在篩選過程中有沒有遭受僱主歧視，亦無從考證。

不過，如他們因長期失業而出現經濟困難，甚至引起生、心理毛病，便需依靠社會保障援助生活，從而構成一定的社會成本。其實，社會各界攜手合作，善用這群潛在勞動人口，在社區裏推廣傷健共融，便是達至雙贏的不二法門。

強制就業配額 難促成共融

過去十多年，不少社工及病人組織致力向政府爭取，設立強制性的殘疾人士就業配額制度。不過，特區政府以配額制度「可能會對殘疾人士造成負面標籤效應」為由，一直沒有接納有關建議。該制度固然有其可取之處，但當參考外國及內地的經驗，我們便發現，它往往對改善殘疾人士就業情況的成效不彰——有些僱主寧願罰款，也不聘用殘疾人士；亦有一些僱主雖按章聘用殘疾人士，卻把他們投閒置散。如此做法，反而對殘疾人士的信心造成打擊。

可是，本地政府在否定配額制度的同時，亦未有其他措施，推動企業為殘疾人士提供就業支援。政府只是單單透過推行《有能者．聘之約章》，「鼓勵」商界聘用殘疾人士。約章設有13項措施，除了直接聘用，亦可選購由康復界社會企業提供的產品及服務等。然而，有關計劃不但沒有法律約束力，當局亦無規定參與企業提供有關聘請殘疾人士的數據，查看措施推行情況，因此計劃效果成疑。

政府身體力行 樹良好榜樣

說來尷尬，目前政府和許多公營機構在聘用殘疾人士方面，其實並未有擔當帶頭角色。殘疾人士佔整體公務員數量的比率一向偏低，而且還有下降趨勢。如政府也不身體力行，顧及他們的就業需要，單靠大灑公帑作廣告宣傳，效果也只會事倍功半。

歸根究柢，社會各界、政府以至企業人員，對殘疾人士的認識也非常有限。在經濟暢旺的時候，即使不少僱主均面對人手短缺的問題，亦會礙於對殘疾人士招聘及訓練的認識不足，而未會積極考慮聘用殘疾人士。

其實要達至真正的「職場共融」，並不是純粹安排殘疾與健全員工一起工作，雙方還需有一定的了解和尊重，才可衷誠合作、交流共事。根據「eConnect就業連網」去年的《聘用殘疾人士意見調查》，不少企業員工表示，希望公司能加強培訓，讓他們多了解殘疾人士需要，改善彼此之間的合作情況。

針對這個需要，僱主可與社福機構合作，透過度身訂造的支援協作計劃，企業上下僱員便能對殘疾人士加深認識，亦可善用這群潛在人力資源。

政府的宣傳廣告，往往只是突出殘疾人士的能幹及忠誠，而將他們的限制及不足從廣告中刪掉。的確，不少殘疾人士富有工作能力，一般而言，他們亦較珍惜工作機會。但這些過於簡化的信息，只會淪為陳腔濫調，不足以令企業僱主動心。

現時勞工處展能就業科會為僱主及殘疾人士作工作配對，但殘疾人士所需的往往不僅於獲聘，還需在入職後得到合適支援。因此，勞工處可考慮引入社福機構的參與，為入職殘疾人士提供支援。

了解差異助接納 合理遷就

只有同時掌握殘疾人士的限制及長處，並得知如何作出配合，才能讓人打開坦然接納的心，以及更有效作出合理遷就，避免造成期望落差。

而要落實「職場共融」，公眾對企業的監察也極為重要。目前，大多數企業仍未有把「殘疾人士就業」放進企業社會責任的議程。我們建議香港交易所指定香港上市公司每年在《環境、社會及管治報告》（Environmental, Social, Governance Report）中，加入有關「職場共融」的推行情況，包括協助殘疾員工的人力資源措施、新聘殘疾員工數目、有關職場共融培訓時數等，以便公眾監察。

有意見認為香港商界利益掛帥，在沒有配額制度約束下，要企業自願聘用殘疾人士，難如登天。我們卻比較樂觀，參考環保人士的例子，在爭取多年後，許多餐廳在沒有立法強制下，都主動加入「走塑」的行列。因此，若爭取的議題對公眾有裨益、對社會的進步有益處，我們相信總有一天可以達至「職場共融」這個目標。

一步一腳印，往後社會的進步，就是靠我們日積月累，努力爭取而來。官商民需齊心合作，以真誠態度回應殘疾人士的就業需要。

最重要的是，大家能確認殘疾人士都是我們社會的一分子，有權利在職場上發揮自己。當大家都願意多走一步，就能營造一個共融的社會。

*本文是大學教育資助委員會知識轉移撥款資助的研究計劃成果之一。

▲ 社會各界攜手合作，在社區裏推廣傷健共融，善用這群潛在勞動人口，便是達至雙贏的不二法門。（資料圖片）