明日大嶼填海 海砂何來？

政府力推的明日大嶼計劃，特首林鄭月娥硬說很環保，包括可把本地建築廢物善用於填海。然而，香港建築填料的供應量根本遠遜需求，要填補不足，可能便要賠上海砂、河砂了。

三跑填料 僅1成港建築廢料

談明日大嶼填海項目前，先檢視機場三跑填海計劃。三跑造地面積廣達650公頃，海砂需求量估計至少1億立方米。在此海量的填料中，僅僅1成用上香港建築廢料，其餘9成須購自內地、菲律賓和馬來西亞等地。相較之下，明日大嶼面積更大，有1,700公頃；按比例粗略推算，填料需求多於2.6億公噸。

曾幾何時，香港產出大量混凝土、瀝土等隋性建築廢物，可用於填海；其數量之多，甚至得在2007年跨境送予廣東台山做填料，至18年5月累計輸出1.19億公噸。惟近年供求逆轉，香港陸續有填海基建，建築填料不夠用，便打海砂主意。

填料有限，海砂何來？筆者近月在台灣留意到兩則相關報道，第一則竟跟香港三跑有關。

台灣《中國時報》報道，前年10月有中國抽砂船隊在台灣的馬祖和澎湖一帶，非法盜採至少500萬立方米海砂，獲利超過新台幣60億元（約15億港元）。當中兩艘抽砂船遭台方海巡署扣查，報載船隻所屬的內地公司，正是供應香港三跑填海工程的承辦商之一。報道指出，不法業者訛稱盜取的海砂為其他貨物，以取得出關證明，然後運到東南亞國家，再謊稱是當地的合法海砂，藉此迂迴的瞞騙手法入口香港。

內地已禁採河砂、陸砂和沿岸海砂，香港政府就別事事指望中央打救，更甚者，還要關注內地承辦商的操守，譬如台灣公共電視台專題《誰偷了我們的砂》揭露的情況。這則專題，把觀眾帶到昔日國共對弈的最前綫--與中國相距最近不足1公里的馬祖和金門。

內地禁採砂，採砂船於是盯上金門、馬祖。這幾年間，採砂船以每日幾十艘、甚至上百艘的流量，把區內細嫩的海砂抽走。1艘船1天可以抽掉2,000公噸砂子，那100艘呢？土地又能承受多久？第一個受不了的，或許是先人。

抽砂致岸沙流失 骨塔破倒灘岸

當海底的沙子沒了，岸邊的沙子自然滑落流失，造成海岸綫後退。於是，置於上坡位的骨灰塔破倒灘岸，鏡頭下但見人骨散落。先人不得安靈，那麼生態呢？馬祖盛產的淡菜（青口的一種）因抽砂水濁而產量大減；海底棲息地遭大肆破壞，魚蝦也買少見少了。

抽砂船隊狡猾，會在兩岸水域中綫游走，時機來了便越界採砂，待台灣海巡署船隻逼近，便又退回中國水域。2020年沒過完，台灣在馬祖便驅離了376艘次的抽運砂船；若加上金門和澎湖，過去3年共驅離了3,913艘次，查扣了13艘抽運砂船，包括第一則新聞中提及的兩艘。

政府執法，只能按法例、地界而行，無法逾越。然而，對大自然來說，生態相聯，你放肆地在一邊猛抽，另一邊也深受其害。海砂、河砂是愈見稀有的資源，承受不了人類的貪婪，也因此，砂價近年被大幅拉高。本土研究社調查發現，過去17年間，香港砂價（包括海砂、河砂及碎石）批發價由每噸26元急增至259元，升幅近10倍，反映供應緊絀。

香港政府說明日大嶼項目環保，我無法苟同。把滄海填平，便再難逆轉；填海帶來的生態破壞，更難復原，壓根兒談不上可持續，就別借環保之名做包裝了。

▲ 內地禁採砂，採砂船於是盯上金門、馬祖，以每日幾十艘、甚至上百艘的流量，把區內細嫩的海砂抽走。（中央社資料圖片）