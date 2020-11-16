雙十一這個真正當代中國原創的節日，不僅是眾人的歡愉，還決定了不少商家牌子的全年營收。當然，也是一連串電商效率、快遞執行、推廣宣傳的總結合考驗。購物節前的分析預測有兩個看法，今年本來就因疫情而變成電商主導的一年，加上社會積存的購買力消費慾，成交數字方面肯定又另創高峰。但另方面，其實由十一年前開始玩，雙十一到現在似乎已沒那麼新鮮，而且當電商已變成常態，除非有極大優惠，大家也不着急必須趕在雙十一期間下單。

看看過往雙十一的一些經典數據和營銷手段。去年，賣得最好的國產化粧品牌是百雀羚（國貨銷量冒起是估計中一大趨勢），一天雙十一賣了超過八億元（人民幣，下同）生意。十一年來，雙十一由二○○九年只賣到五千萬元，到去年的二千六百八十九億元成交額，那增長是條完美曲綫。

文案方面，安全套牌子常有驚喜，譬如：「此刻，阻止她購買的唯一方法。」又或者：「當女朋友緩過神來，甚麼都被搶完了。」「就算剁手，我也能為你單手戴上。」提供分期付款的螞蟻花唄的鼓動語是「戀愛的新鮮感只維持三天，分期的幸福感能延續一年。」

此外，今年比較特別的新意，就是「尾款人」這名詞的出現，因為雙十一又有了分階段銷售的遊戲規則。早在十月，幾個帶貨紅人就開始推賣雙十一貨品，但玩法是只付訂金，到十一月才付尾款，那令到衝動消費的人，十一月份就要嘗付尾款的負擔。

因而又有了各種自嘲，譬如說，現在寫字，凡「堵」、「坑」這些字，都不用打那「土」字了，因為大家都窮到吃土了，連字詞中的土都吃掉。寫個「南」字，也沒有內裏那¥了。同樣，「東莞」入面那個「元」字也消失了，因一元不剩。