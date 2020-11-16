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喜來登聯乘雪花秀 推養生人參下午茶 8折優惠每位$304

副刊版 2020/11/16

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香港喜來登酒店視佳廊首次聯乘韓國護膚品牌雪花秀推出「參」動幻想曲香檳下午茶，現凡惠顧此下午茶，除可免費升級至意大利Bottega Gold Prosecco或Bottega Moscato Pink氣

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欄名 : 下午茶

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