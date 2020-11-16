如心南灣海景酒店 全新High tea $322兩人歎低卡美食

秋風送爽，如心南灣海景酒店LIS Cafe逢周六及日推出「悠閒輕怡下午茶」，由主廚們親自搜羅一系列可持續發展食材入饌，悉心設計有營菜單，巧手炮製精緻低卡鹹甜點，現凡惠顧下午茶可享8折優惠，兩位價錢低至

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