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如心南灣海景酒店 全新High tea $322兩人歎低卡美食

副刊版 2020/11/16

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秋風送爽，如心南灣海景酒店LIS Cafe逢周六及日推出「悠閒輕怡下午茶」，由主廚們親自搜羅一系列可持續發展食材入饌，悉心設計有營菜單，巧手炮製精緻低卡鹹甜點，現凡惠顧下午茶可享8折優惠，兩位價錢低至

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欄名 : 下午茶

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