如心南灣海景酒店 全新High tea $322兩人歎低卡美食 副刊版 2020/11/16 分享： 秋風送爽，如心南灣海景酒店LIS Cafe逢周六及日推出「悠閒輕怡下午茶」，由主廚們親自搜羅一系列可持續發展食材入饌，悉心設計有營菜單，巧手炮製精緻低卡鹹甜點，現凡惠顧下午茶可享8折優惠，兩位價錢低至 ... 欄名 : 下午茶 相關文章 喜來登聯乘雪花秀 推養生人參下午茶 8折優惠每位$304 今日 喜來登聯乘雪花秀 推養生人參下午茶 8折優惠每位$304 最新專欄文章 更多 喜來登聯乘雪花秀 推養生人參下午茶 8折優惠每位$304 今日 喜來登聯乘雪花秀 推養生人參下午茶 8折優惠每位$304 嘉里酒店 夥法國香水品牌 推出冬戀High Tea 2020/11/09 嘉里酒店 夥法國香水品牌 推出冬戀High Tea W酒店 聯乘M•A•C 推彩粧主題下午茶 2020/11/09 W酒店 聯乘M•A•C 推彩粧主題下午茶 悅來酒店 全新愛麗絲童話 Tea Set 2020/11/02 悅來酒店 全新愛麗絲童話 Tea Set 帝京花月庭 香印葡萄 下午茶Buffet 2020/11/02 帝京花月庭 香印葡萄 下午茶Buffet 服務 酒店 品牌 美食 菜式 養生 咖啡 可持續發展 飲品 蛋 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入