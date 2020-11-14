特朗普搞亂世界 反社會人格現形？

美國總統特朗普還剩不足70天就要交出權力，理應淪為「跛腳鴨」，但他決心繼續搞局，下令明年起禁止美國資金，投資由美國防部單方面指稱所謂中國軍方關聯公司。長年自詡贏家的特朗普，再次呈現出心理學家口中的反社會人格障礙，不僅堅拒公開承認輸掉總統大選，今次又巧立名目出招，正要表明大權依然在手，要限制民主黨拜登明年出任美總統後，未來對華政策的迴旋空間。

自大自私撒謊 4%人有障礙

反社會人格的概念1909年由德國腦神經專家Karl Birnbaum創出，臨床心理學家如曾出書談叔叔特朗普的瑪麗（Mary Trump）普遍認同，特朗普有相關人格障礙，甚至可稱為病態自戀狂；他總自視高人一等、不問是非對錯、追求單向忠誠，更不惜滿口污衊、踐踏法律，誓要予取予求。全球估計約4%人有反社會人格，特點是自我中心丶自私自利、不顧感情親情、大話連篇、不講道義、所有人及事，都是他達到目的之工具，大家說特朗普像不像？

美國參眾兩院膠着下，特朗普難以如願推動新法，周四遂改為宣告行政命令，明年起禁止美國機構、基金買入中國海外、中國移動等被他指由解放軍擁有或控制的31家企業之股份，最遲11月要悉數賣出既有持股。

雖然多國如中國外交部已祝賀拜登當選下任美國總統，特朗普的反社會人格令他堅拒承認淪為失敗者，總覺得有邪惡勢力聯手推翻自己，指控有選舉舞弊，尋求訴諸司法，扭轉大選結果。

正當各界轉向聚焦拜登上場後的對華政策，特朗普下令禁制美國資金入股個別華企，正要宣示自己仍是話事人，跟此前封殺TikTok、煞停聯邦退休基金在華投資，可謂一脈相承，惡意滿盈。

刻下美國反華情緒高企，特朗普出手遏華可撈來更多公眾捐款，支持難望成功的選舉訴訟，以及尚未揭曉的政治盤算，同時可令拜登綁手綁腳，暫難表明拒絕執行相關政令，以免向北京示弱。

堆砌遏華藉口 證大權仍在握

事實上，美國資本在新令所涵蓋華企的持股極少，無論如何難令人信服特政權堆砌的出手藉口，助解放軍軍情國安現代化云云，但這明確顯示他不惜得失華爾街巨企，仍執意推動中美繼續脫鈎。

隨着中國金融體系近年愈益對外開放，在內地最吃得開的外資基金，本來正是大批美資大行。美國獨立分析機構CFRA認為，從資產管理、券商、指數提供者以至普羅投資者，新令牽連甚廣，勢使美資更為警惕中美交惡下，任何對華投資的潛在風險。

早於2017年，27名心理學家和精神科醫生已曾著書警告，特朗普的精神健康狀況，令他不適合當總統；姪女瑪麗形容，今次大選後提早稱勝、劍指「舞弊」，在在反映出他從未試過的孤立無援狀態。疊加債台高築、無數性侵指控，特朗普不想更不能認輸。在白宮餘下日子，他隨時會作出更多「最後的瘋狂」，拋出更多漠視慣例、法理的行政命令，保住核心支持者，迫下屆政府執手尾。

難怪中國外交部副部長羅照輝日前要表明，現在講「拜登政府政策」稍微早了點，可以再等一等。特朗普亂局如何收科，折煞世人；或許大家也可積極地看，我們從中又可汲取哪些有用的經驗！

責任編輯：黃鑠安