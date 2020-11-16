「特登」齊針對？ 霍士新聞路何去

特朗普在推特發帖點名批評霍士新聞頻道（Fox News），說白天收視率已徹底崩潰，周末更糟糕，而2016年大選與2020年大選最大不同，是霍士新聞。他又直指霍士忘記了甚麼讓他們成功，忘記了「金鵝」（Golden Goose），似乎暗批他們忘恩負義，不記得是他令霍士有今日。

有留意新聞的話，多少都知道大媒體中只有梅鐸旗下的霍士，一直站在特朗普一邊替他說話。但在大選夜，霍士預測拜登贏得亞利桑那州，是第一家公布此推算的媒體，比美聯社還要早。

《華盛頓月刊》一篇文章，講述霍士如何毁了特朗普的計劃，這兒分享一些主要內容。文章說特朗普早就制定計劃，不是指如何取勝，而是竊取選舉結果，選前已通知相關人士有關計劃。簡單來說，在選舉當晚宣布勝利，停止他認為是非法的郵寄選票計票，如有必要將選舉結果訴諸法庭，並最終交至最高法院。

率先指拜登勝亞利桑那 打亂特部署

要成功這樣做，至少先贏得2016年他勝出的一些州。特朗普亦清楚賓夕法尼亞州作為拜登家鄉，選情對他不利。共和黨人早作安排，通過法庭裁決，確保該州在11月3日之前，不能開始點算郵寄選票。他們預期，在選舉日親自投票的人，多數會投他而不是拜登，因此在該州計票早段，他會有領先優勢，這樣一來加上其他一些州勝出，他就可先行公布勝選。

然而，如意算盤在大選日當晚11點20分，被霍士新聞砸爛。它突然發布，一向是共和黨根據地的亞利桑那州被拜登拿下。凌晨過後，美聯社才隨其後，其他媒體陸續引述。隨着亞利桑那成為拜登囊中物，特朗普獲得270張選舉人票的道路變得崎嶇。據《華盛頓郵報》報道，特朗普怒火中燒，告訴其他人「改變這一結果」。

白宮迅速行動起來，幕僚長梅多斯多次打電話給霍士新聞部，曾擔任霍士高層的助手希克斯發短訊問霍士中人發生何事，特朗普女婿庫什納更直接聯絡梅鐸，但都無法挽回，後來霍士新聞決策人向外界表示，堅持自己的判斷。正如本欄以往談到，大選日發布計票，推算勝出者的媒體主要是美聯社，他們選前透過電話訪問選民，調查投票意向，再在大選投票結束後在全美每個縣的計票中心拿取初步結果，再對比過往資料才發布指誰人勝出。依賴美聯社這套VoteCast數據的媒體，包括霍士新聞，他們加上自己其他數據作出判斷，比美聯社更早發布拜登贏得亞利桑那州。

當然，特朗普輸是因為票不夠拜登多，並非因為霍士，但霍士搞亂了部署，搞到他要改劇本。後來他團隊的策略不再是借助媒體營造勝選印象，說輪不到媒體決定結果，而是由法院決定。霍士當時也許在報道事實，但這個事實妨礙了特朗普竊取選舉，被特朗普一派貼上「偏見」標籤，霍士有今天也可謂諷刺。

不過，霍士突然明白新聞要報道真相嗎？作為梅鐸媒體旗下核心，霍士長期是特朗普除其推特之外主要發聲渠道，獨家訪問多不勝數。隨着大選接近，霍士卻多次發布有關拜登領先的預測，令特朗普不滿。近日直播白宮發言人關於大選存在舞弊的訪問，又突然腰斬她的直播。其實直播特朗普說話，霍士都試過腰斬。

今年7月，同一個主持人卡沃托（Neil Cavuto）在特朗普於白宮演講批評奧巴馬政策時，突在屏幕出現並說澄清總統一些錯誤。卡沃托來頭可不小，是霍士副總裁，有不止一個以其名字命名的節目。這樣的「靈魂人物」行事前沒考慮梅鐸反應嗎？又或者，他是霍士眾多大牌主播中負責扮醜人那個？「拍馬屁」留給其他同事？行內有句說話：「一個霍士，兩種主播」（A tale of two Fox hosts），也許離事實不遠。

現在情況是，特朗普除了推特幾乎變成「啞巴」，剩下一些邊緣媒體還在替他鳴不平，事實是他亦將要卸任。有報道稱他考慮創建自己的網絡媒體，除了保持發聲渠道，亦會花時間來批評霍士，又說考慮向訂閱的支持者收取月費。

那麼拜登上台，保守派的霍士又多了侵侵這個敵人，往後走向何方？據《華盛頓郵報》，一手將霍士新聞塑造為美國最具影響力保守派平台的梅鐸，一直相信拜登會贏。說是保守派，但梅鐸一直更像實用主義者。特朗普與他相識數十年，經常為他的小報《紐約郵報》提供消息，但他當初並不認為特朗普適合當總統，甚至有傳他支持希拉莉，但希拉莉拒絕。當特朗普形勢大好時，他又跟上了。

特朗普狂熱消失 觀眾不再看電視？

上月，霍士新聞黃金時段觀眾人數超越其他任何有線電視台，甚至超過ABC、NBC等。在收視率極高的選舉年，成為收視贏家，據標普全球市場情報預計，其廣告收入逾11億美元，較去年增長。但是2021年呢？這個10多年來的有線新聞「老大」如果會有甚麼變化，可能是繼續成功，因為霍士有一個現成「靶子」用來針對痛罵。拜登上台，針對他的爭議還會有觀眾，而且超過7,000萬投特朗普票的人需要有媒體代言，但一直捧拜登的CNN及其他主要電視台起碼一段時間內也不會「為難」拜登。霍士內部打的算盤，是新聞台黃金時段節目將成為「抵抗運動旗手」，只是可能再邀請不到特朗普出現，為節目生色，少了猛料爆。

然而，霍士以至其他大台更大風險，是隨着圍繞特朗普的狂熱消失，觀眾可能不再看電視，尤其是年輕一代。後特朗普時代，再沒「大戲」睇，要繼續看特朗普的可能去推特，或者網上媒體。不過，侵侵成日變，和敵人也許再見亦是朋友。