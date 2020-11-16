拜登料調整對華政策 「新冷戰」會結束嗎？

美國大選塵埃雖未完全落定，惟拜登選舉人票已超270張，入主白宮成為基準情境。拜登順利當上美國總統的話，中美關係經歷特朗普時代冰封過後，有望相對緩和，只是「新冷戰」難以就此結束。美國當年在美蘇冷戰緩和期調整策略，大幅改善了自身形勢，為冷戰勝局奠下基礎。現在拜登準備一改特朗普單邊硬碰作風，重振美國盟主聲望，以利與中國長綫競爭不爭朝夕，對中國來說挑戰並不小，但中國的牌無疑也比蘇聯豐富得多。

拜登4大議題 助美固本培元

特朗普執政今後最令人記得的，也許是開啟了中美「新冷戰」。中美關係最近幾年狂風暴雨，特朗普政府不計較傳統辦事，一心想扭轉中國崛起勢頭。一味猛攻，但成效見仁見智。

拜登戰略目的盡管同樣是防止中國超前，卻有耐心且着眼長綫棋局，首先並非死命遏制中國，而是「做活」美國。他的具體策略可以說是圍而不攻，把中國圍起來，圍得成就自然有籌碼迫中國「聽話」，不用冒着巨大損失強攻。

拜登上半年在《外交》雜誌撰文闡述自己的大戰略，明言美國必須重拾領導角色。他指出，特朗普背離了給予美國力量和團結的價值，放棄了美國動員聯合應對威脅的領導地位，自己上任後會重建美國民主和同盟、保護美國的經濟未來，讓美國再次領導世界。潛台詞也就是不讓中國超前、不讓中國制定規則說了算。

拜登在該文章表示，自己上任首年，美國會籌辦「民主峰會」（Summit for Democracy），重燃「自由世界」精神，號召其他國家以及科網等產業，採取行動提倡人權，向威權主義說不。他又提出，無論與中國還是任何人競爭，美國都要銳化創新優勢，並聯合其他民主國家的經濟力量與對手抗衡。

美國要再次成為燈塔，當然首先須解決特朗普任內暴發的自身問題，拜登近期則定出了4大議題，作為自己上任後的優先施政範疇，分別是新冠疫情、經濟危機、種族問題，以及氣候變化。4項議題都面向美國國內，同時多數也涉及國際合作，反映拜登執政會以美國固本培元為先，中美外交鬥爭相對會暫擱一邊。因為對拜登陣營來說，先做好美國自己的事，才是對付中國的最佳辦法。

美蘇冷戰緩和期 借古鑑今

如此，中美關係有望迎來相對緩和期，雙方像過去幾年一樣直接衝突的頻率和烈度都可能減低。這段中美所謂「新冷戰」之中的潛在緩和期，與當年美國與蘇聯冷戰緩和期，早段耐人尋味地有幾分相似，或許值得借古鑑今。

美蘇冷戰緩和期始於1960年代末，終於1970年代末、1980年代初；美蘇相對形勢在此期間發生顯著變化，對後局影響重大。1962年古巴導彈危機，美蘇勢均力敵硬碰險些爆發核戰，雙方之後逐漸醒覺不對頭，建立白宮、克里姆林宮「熱綫」作為安全網，並於1969年展開戰略武器限制談判（SALT），啟動了延續至今的核軍控體系。

美國在冷戰緩和期間調整了心態，不再將「反共」意識形態視為至高無上，改以現實政治地緣博弈角度看待美蘇關係，這為美國做活自身棋局開啟了多道大門。美國期內開展三角外交，尼克遜1972年訪華，締造聯華抗蘇之局；從越戰泥潭解脫，1973年正式從越南撤軍；以間接方式大幅削弱蘇聯在中東影響力，1974年贖罪日戰爭與其後和談，令埃及這原本親蘇的阿拉伯世界盟主投向美國與以色列一方。

值得一提的是，冷戰緩和期間美蘇緊張放鬆，亦為歐洲外交重新注入活力。原本隔着鐵幕的東西歐開始重新交往。勃蘭特（Willy Brandt）1969年上任西德總理後實施「新東方政策」，打破東西德之間堅冰；他1970年更到訪波蘭這東歐國家，做出了著名的「華沙之跪」，為二戰歷史悔罪。這輪巧實力的展示，也許預示了20年後東歐劇變「蘇東坡」的結果。

總體而言，冷戰緩和期間的國際環境朝着有利美國的方向演變，美國擺脫了舊有包袱，國內種族問題也獲得改善，整體博弈能力有所提高，而蘇聯在期內則逐步邁向孤立。蘇聯1979年入侵阿富汗成為眾矢之的，以及列根1981年入主白宮，重新對蘇聯採取強硬策略，則標誌了冷戰緩和期結束。冷戰勝負在1980年代愈發明顯，結局世人皆知。

中美關係可控 長遠規劃布局

說回今天，拜登如順利上台，中美「新冷戰」出現緩和期，會意味美國從特朗普執政亂局解脫、內部問題可望改善；美國會重拾多邊主義，軟實力回升，並打開新的外交可能。時值中國外部環境變得複雜，中歐矛盾日益突出，歐洲外交形勢波譎雲詭，而拜登調整美國策略算是踏出一步，中國如何回應，避免國際環境朝有利美國的方向演變，值得慎重思考。保持戰略定力，保持低調沉穩，避免成為眾矢之的，應是上策。

不過，「新冷戰」緩和期也未嘗不是中國的機遇。畢竟特朗普的狂風暴雨過去，中美關係重新變得可料、可控，中國不用再忍受和招架突如其來的狂野攻擊之餘，還會有更多空間做長遠規劃布局，把自己棋局做活。拜登陣營亦表明有意就氣候變化、公共衞生、核不擴散等全球議題與中國合作，而拜登4大優先施政範疇除了種族一項，皆難與中國撇清關係，樂觀地看，這就為中美關係帶來緩和的可能。

把握時機 拓對外經貿安全網

中國要拆拜登這個局，對外經貿關係可謂最有力的牌，這正正也是蘇聯當年最窮乏的牌。中美關係在經貿驅動下你中有我、我中有你，而中國與其他國家也是如此下，美國要把中國圍起來的成本和難度不小。拜登外交政策軍師、下任國務卿熱門人選布林肯（Antony Blinken）也承認，「中美脫鈎」並不現實。經貿在中美關係陷入建交以來最低谷時，仍以中美貿易戰協議形式作為兩國關係最強紐帶，中國在拜登時代更宜把握機會擴大這張安全網。

如今中國在全球疫情下成為唯一仍有增長的主要經濟體，美國復甦更離不開中國市場。可口可樂、通用汽車、Estée Lauder等美企近期紛紛表示，中國消費者需求提振了他們的業績。美國最大出口商波音，737 MAX客機復飛與今後銷售是否順利，相當程度上繫於中國這未來最大民航市場。拜登正確認識到控制疫情是挽救經濟前提下，亦使美國離不開中國口罩等醫療防護裝備；中國對美多項出口今年來雙位數大跌，但頭8個月整體跌幅僅3.6%，也正是因為醫療防護裝備所撑起。

當然，美國政界近年趨向認為與中國做生意是養虎為患，中美經貿在拜登年代能否繼續擴大，在更大程度上促進美國復甦，同時提高中美互相依存程度，以更平等的互利關係來抵制美國圍堵意慾，仍然有待觀察。但正如內地評論所言，中國不必對中美關係改善抱有幻想，只是也不要放棄付出努力。

▲ 拜登順利當上美國總統的話，中美關係經歷特朗普冰封時代，有望相對緩和，只是「新冷戰」難以就此結束。（路透社圖片）