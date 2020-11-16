禁廣告助疫下減磅？ 戒口靠自律

英國政府將全面禁止當地網站上，出現不健康食品的廣告，旨在助人控制體重。新冠病毒對癡肥人士危害較高，惟疫下人們有多種原因吃得不健康。

垃圾食品廣告 主攻兒童

英國政府將針對高脂肪、高鈉及高糖食品的廣告實施網上禁令，Facebook廣告及Google搜尋結果等都會受到影響。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示兒童上網時間較長，此舉有助避免他們過度接觸不健康食品的廣告，養成不良的終身習慣。

當地政府估計，16歲以下兒童去年接收了相約150億英鎊（約1,536億港元）的垃圾食品（Junk food）廣告，比早兩年時的7億英鎊（約71.7億港元）大增。

不少垃圾食品廣告會以多種方式植入社交媒體內容，主打兒童市場。紐約大學上月公布的一項研究發現，YouTube上首5位最多兒童觀看的網紅，涉及飲食的短片被觀看逾10億次，當中9成宣傳不健康食品。

此類一刀切式的政策已惹來爭議，英國上議院通訊委員會表示，現時並無證據顯示禁廣告可助兒童吃得更健康或令癡肥率降低，更大大打擊電視台的廣告收入。委員會亦擔心，禁廣告令商家在廣告費上開支更少，則可能在價錢上做手腳，例如推出多種優惠。

NHS除限制垃圾食品廣告，亦有意推更多措施鼓勵人們減磅，例如推出更多相關手機App及網上工具，並訓練醫護人員成為健康體重大使（healthy weight coach）。

癡肥易染疫 死亡率高48%

外地政府之所以如此重視打擊垃圾食品及癡肥，只因新冠病毒對癡肥人士貽害極深，科研雜誌《Obesity Reviews》8月發表的一份報告指，癡肥人士感染新冠病毒的機率，比一般體重在健康範圍內的人士高出113%，他們需要接受深切治療的機率高74%，死亡機率更高出48%。

港人在疫情期間並未吃得更健康。永明金融委託生活易進行一項調查，發現本港20至55歲人士中，有55%在疫下增磅，飲食習慣出現改變，包括33%增加叫外賣次數，有一日多餐習慣的人士當中，多達95%每日吃4至5餐。43%亦表示吃零食次數增加，以薯片、餅乾及雪糕最常見，平均每周吃3次。至於原因為何，近6成人表示「留家抗疫太悶」。

疫下要保持健康，除進食充足健康食品包括蔬果、豆類及瘦肉等，更應保持身體活躍。澳洲註冊營養師劉惠汶表示，飲食失衡再加上嚴重缺乏運動，容易增磅及令人更易患糖尿病，若真要吃零食，最好以原味果仁、穀物棒等取代薯片。