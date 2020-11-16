痛下清零決心 大棒蘿蔔兼備

本港持續錄得源頭不明新冠肺炎確診個案，第四波疫情是否已至，專家說法不一，但大家都認為情況恐趨嚴峻。政府今天凌晨起將收緊食肆酒吧營運限制，且已刊憲容許未來強制檢測，總算開始嚴陣以待防擴散。港府必須立下清零決心，及早強制高危群組接受檢測，亦要顧及有人諱疾忌醫，宜參考專家意見和外國經驗，彈性補償確診、甚至隔離人士，提供誘因協助杜絕隱形傳播鏈，令本地個案更快重新歸零。

本港昨天再錄5宗本地新症，其中1宗源頭不明，本月已11日有未明案例。食衞局局長陳肇始於網誌坦承，社區有隱形傳播鏈，可致相關個案四起，觸發第四波疫情。

官方今次見疫情有反彈勢頭，隨即公布連串收緊措施，總算比7月份第三波疫情來得及時；但醫學界有聲音憂慮，推行強制檢測後，有病徵人士若怕手停口停，或會自行服用成藥，乾脆不求醫。

引檢疫津貼 增強制檢測誘因

的士司機過去的自願檢測率僅約2成，運輸署今起為他們增加7個免費臨時檢測中心，恐怕只能略降檢測成本。誠如財政司司長陳茂波所言，須痛下清零決心，盡快釐定誰屬高風險群組，每隔多久應強制檢測，也要設法紓緩大眾一旦確診、收入頓失的顧慮。

政府專家顧問袁國勇和梁卓偉皆建議，向最後確診的自願檢測者，提供入院期間「應得的薪金」，鼓勵時薪工作，或自由身人士如的士司機前往檢測。袁解釋，私家醫院每驗1,000人，才有1宗確診，預測補貼成本甚低。

據梁卓偉分析，本港一天無法做到「基本清零」，經濟不可能復甦；經濟學家雷鼎鳴估算，疫情每延長一周，香港生產總值損失高達100億元，嚴重打擊各行各業生計。以本地感染現每日尚能維持單位數來看，早點引入彈性染疫津貼，鼓勵檢測，限制病毒擴散，顯然遠更划算。

事實上，本月宣布緊急狀態令的東北歐國家拉脫維亞，為求提升新冠檢測率，已剛通過由政府支付任何嚴重呼吸系統病者頭3天的病假薪金。而勝選美國總統大選的拜登，政綱亦主張由聯邦政府津貼新冠確診者兩周，每周最多1,400美元（約1.1萬港元）。

台灣和澳洲則有居家檢疫津貼，台灣人只要遵守隔離規定，每天可拿1,000元新台幣補償（約270港元），甚至只檢疫1小時都算1天，上限1.5萬元新台幣。

防疫情再爆 拒強制檢測須嚴懲

本港9月份推行全民免費檢測，反應難言踴躍，但4間社區檢測中心昨起運作，收費240元，竟然大排長龍。無病徵人士的檢測需求遠超營運者預算，收緊餐飲營運似亦沒太大爭議，可能是大家終於警醒到第四波疫情迫在眉睫，冀能避免再掉進解封不久疫情即反彈、須重新煞停經濟復常的惡性循環。

港府現已準備好大棒，嚴懲不依從強制檢測、到酒店大開派對等不自律人士，但同時要審慎考慮送上蘿蔔，彈性給予本地染疫津貼、以至隔離補助，鼓勵更多對健康和生計皆有顧慮的公眾，負起公民責任，主動檢測助本地個案盡早歸零、經濟盡快擺脫衰退。

責任編輯：陳靜芬