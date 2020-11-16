恒隆抗疫基金推《重新@武漢》短片 佘詩曼真情演繹為武漢加油

黛安最近發現，久未喺香港露面嘅佘詩曼，最近拍咗一條發放正能量嘅短片，仲可以喺YouTube免費睇。

經過黛安明查暗訪，先知道原來呢條名為《擁抱武漢--佘詩曼篇》嘅短片，係由「恒隆抗疫基金」同武漢共青團武漢市委員會攜手製作，係《重新@武漢》短片系列其中一個篇章，主要講述佘詩曼聽到武漢封城嘅消息後，喺香港為武漢送上祝福嘅真人真事。

恒隆公關姊妹透露，抗疫基金推出《重新@武漢》短片系列，主要想為疫後復甦嘅武漢加油，以正面信息鼓勵大家積極重拾生活，一齊迎接美好明天，同時帶出武漢恒隆廣場團隊正全情投入，為項目喺下年初開幕做好準備。系列嘅其他篇章包括《風味重新--外賣小哥》、《面貌重新--旅居人篇》同《點亮重新--長江二橋燈光控制師篇》，全部已上載至「恒隆地產YouTube頻道」（【按此】瀏覽），大家可以隨時上去睇片，兼且訂閱頻道。

話時話，恒隆地產喺今年2月撥款$1,000萬成立「恒隆抗疫基金」，基金成立後曾捐助武漢雷神山醫院，又為香港同內地有需要人士提供抗疫包、食物包、其他配套支援等，而家仲拍埋片為大家喺疫情之中打氣，認真唔話得呀！

本文轉載自《晴報》