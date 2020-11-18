朋友的母親不小心在街滑倒。由於曾有腰患痛苦經歷，所以也刻意迴避腰臀着力，用手支撑着地，力保腰部不失。手腕着地，少不免皮膚一點擦傷，但跌倒其實最怕引致骨折。停經後婦女，更較一般年輕女患者更容易出現不同位置骨折。這是由於女性月經停止後，體內雌激素分泌會大幅下降，由於成骨細胞活躍度減低及骨質密度下降，更甚者出現骨質疏鬆情況。若遇重力碰擊，容易出現骨折，尤其手腕、髖及腰背部。

由於自我保護，大部分人若跌倒時，大多以手腕着力支撑（FOOSH，Fall Onto an Outstretched Hand），但這亦導致手腕骨及前臂承受突如其來的上半身重量，若骨質硬度較低，便容易出現手臂部骨折。前臂橈骨遠端，更是首當其衝，出現柯雷氏骨折（Colles' Fracture），或涉及較少出現的尺骨骨折。患者常表現手腕明顯脹痛，活動困難，若手掌稍有負重，便劇痛難忍。

此外，除前臂外，手腕舟骨亦可發生骨折。舟骨骨折的診斷初期不甚明確，因為在急性期X光檢查大多未能顯示明顯骨折綫，患者主訴手背拇指根處明顯壓痛，準確診斷一般要以電腦掃描檢查，或侍傷後兩星期觀察症狀，或再作X光檢查，才能較明顯得出結果。

髖關節股骨頸亦是常見的跌倒後骨折發生位置，由於疼痛及肌肉失去支持，常因此只能躺於地上，髖關節動彈不得。由於臀部肌肉疼痛攣縮，牽拉傷肢，所以受傷下肢外觀呈縮短並外旋現象。股骨頸的處理，包括非手術牽拉、手術固定或關節置換等，其決定需考慮患者健康狀況，及斷裂位置，通常骨裂綫愈近股骨頭，由於血液循環愈差，骨折愈難自我康復，手術的需要性愈大。

若患者滑倒坐臥地上，臀部着地，除股骨頸骨折外，亦可見腰椎壓縮性骨折。年長婦女由於骨質密度普遍較低，骨質內的支撑結構疏鬆，情況就如大廈的橫樑日久失修，不足承受重量。對於嚴重患者，X光可見腰椎椎體壓扁變形。壓縮性骨折若不壓迫神經，大多以物理治療等非手術形式處理，西醫骨科醫生定期檢查康復進度。

長者跌倒，問題可大可小。若不慎滑倒，應緊急送院X光檢查，而出院後，家中子女亦要多留心，關注康復情況及多鼓勵作物理治療運動。