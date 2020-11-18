也是巧合，剛到過四川西面的藏區，藏文化有關的新聞就多起來。西藏導演萬瑪才旦的新作《氣球》終於在內地院綫公映。網絡上，則有位突然走紅的藏族康巴少年，因長得帥又天然，被人拍下動態，放上抖音，就在自己也不太清楚的情況下火爆起來。

關於西藏文化，我們所知甚少。之前一直沒深入西藏作長綫遊，就是認為要真正領略些甚麼，還是之前有更充足的資料準備，而非只去幾個景點打個卡。

今次認識了一位藏族大漢，也有典型康巴男子的粗豪黑實外形，之前幾位女性朋友結伴遊，回來也大讚當地男子俊美又有男人味。事情就如上述這位突然抖音走紅的少年一樣，其實對主流漢人中國而言，藏族特別是康巴男子，還真帶有一種神話傳說般的定見形象。就如這位少年，二十歲沒上學，但在冰川雪山陽光下走動，就給網友形容為最純真的笑容。他被廣為流傳，叫人留有印象的是當問到他的夢想，會否去參加選秀？他的答案是，只想成為族中馬術比賽冠軍。只不過事件的背後是，拍這視頻的攝影師，在用少年的人氣去引流，吸粉絲，無論少年本人是否願意，他將可能成為流量時代，走紅一天，之後或被遺忘，或被世俗改變的普通人。

回到康巴朋友的話題，發現康巴男的皮膚黑實之外，黑髮繁茂也是特色。他除了開民宿，同時也是該區的藏文化館館長，設有唐卡工作坊，甚至在後山，保留了當年僧人打坐冥想的洞穴，可供住客體驗。較熟落後，就可談到藏文化的危機，現代化轉型的各種新想法。但同時，對於藏醫奇迹般的見聞，圓寂後高僧那縮小的遺體，對在西方醫學傳統下長大的人而言，還是帶種神秘獵奇感。