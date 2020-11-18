日前，有疑似海洋公園職員在面書專頁「香港主題樂園員工Secrets」，圖文並茂上載有行山人士涉違法攀爬纜車塔，帖文敬告遊人，勿「諗住邊度都可以森度遊」云云。後得海洋公園證實確有此事。

由上月至今，原來已有兩宗類似個案。細看相片，見攀上纜車塔者一身攀山裝束，中年筋肉身形，單手抓着纜車塔的塔。觀圖，其精神面貌堪稱精壯，惟行為卻是無知加自私，空具發達皮囊。只要稍具常識及同理心，就會想到危險性，這些行為絕不能自私地說：「你理得我啫！」倘生意外而需要救援，分分鐘累及拯救人員。

即使自命身手不凡如蜘蛛俠，那又有否想到會妨礙公園運作的可能性呢？事實上，園方因此而要兩度暫停纜車運作及檢查，即是說，因為一個人的自私行為，而累到其他人也不能享受乘搭纜車的樂趣，實在甚無公德。

還有，那些明知八號颱風懸掛，還跑去海灘游水、走去行山露營的人，香港年年都有好幾單此類個案，結果人被困後，又要消防員、救護員在極度惡劣之天氣下拼命拯救；最痛心的是，我們曾有消防人員在拯救行動中殉職。一個人的一條生命，甚至引伸到一個家庭的幸福，就是因為一個自私的行為而被摧毁了。

英語中，稱那些妄顧危險、莽撞懶勇猛的人，叫daredevil。Dare有膽敢之意，devil是指魔鬼或惡魔。對於那些無端端爬纜車塔、八號風球下跑去游水或行山的自私人，用dare去形容他們，實在抬舉咗，我見到的只是dumb（愚蠢）而非dare，devil還要加上無知，害人害己，可恨。