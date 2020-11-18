80後女生月花3萬元照顧流浪貓 盲眼貓無人領養自己要

香港變態的虐貓事件，時有所聞，走在前綫的貓義工最有感慨。80後的Coco於6年前在Facebook成立「浪浪日記」專頁，記錄她照顧流浪貓的生活點滴。「見過有隻兩個月大的黑色名種貓，被一個男仔用膠珠子彈射，5個彈頭藏在皮內並埋了口，好慘。」目前Coco在家養近50隻貓，為照顧牠們起居飲食，財力和心力都負荷極大，壓力超標。「就是有殘缺無人要，也會照料貓貓到最後。」烈女多年孤身守護毛孩，仍堅持如此初心。

上星期日是「浪浪日記」的貓貓領養日，在元朗一所寵物酒店內，Coco特意從屯門的家帶來近20隻貓，讓有心人領養。參觀者眾多，但場內一角，Coco正開奶餵着4頭在月初才出生的貓BB，眼睛還未張開。「牠們兩小時左右就要餵奶一次，我這兩日沒怎睡過覺，就是外出餵流浪貓也帶着牠們。」

見停車場餓貓吃狗糧 燃起助貓決心

80後的Coco，曾擔任狗義工20年。「初頭無餵貓，但有次去到元朗的停車場餵狗，發現貓好慘，肚餓到要偷狗糧食，其實是會被狗咬死的。我們遂將貓糧放在屋頂，讓牠們不用偷狗糧食。6、7年前，我向愛護動物協會申請做『貓隻領域護理計劃』（Cat Colony Care Programme，簡稱CCCP）的義工，負責貓隻捕捉、絕育、放回等工作，也開始做暫托，湊貓BB，由戒奶到識食東西，見過很多遺棄個案，故開始帶返屋企自己養。」

目前Coco以寵物暫託、銷售貓狗糧維生，其餘時間幾乎全天候照顧流浪貓。如某街坊發現貓BB，她都會隨傳隨到接收。「上個月15日才在荃灣唐樓天台接了一單，貓媽媽剛生了幾頭貓，有新移民說要扔丟貓BB，有領養人好緊張，我本來餵緊貓都即趕去救貓。」

當了貓義工多年，Coco說有隻名叫「拉仔」的貓，是她和丈夫在大帽山撿回來，最得他倆疼愛。「未到兩歲，已發現牠有腹膜炎。打一枝針要幾千元。我們都知這是不治之症，但坊間流傳國內有治這病的藥，因為我們很疼愛這貓，結果都孤注一擲用那藥醫貓，借錢都要醫，前後花了差不多10萬元。但拉仔病情反覆，後來變了『植物貓』，我先生想牠『撑住』，我反而想牠舒服地離開，結果向牠說完感謝的說話後，抱着牠5分鐘就走了。」

穿梭元朗荒村照顧毛孩 消瘦30磅

近月接連幾宗的虐貓事件，令港人關注動物權益，Coco亦心有所感。「以前在餵貓的地方，會見到貓BB被斬手腳，手段凶殘，如果我發現一定報警。之前我也見過一個男仔，在村內找一頭黑色的名種貓，後來找到了，卻發現那貓很怕該男生。男生心下虛怯，說交給我養，當我帶回家後，摸到牠身上有硬塊，原來是膠珠子彈，藏在皮內埋了口，是那男生用氣槍射牠發洩。」

6年前，Coco開設FB專頁「浪浪日記」，便是出諸友人的鼓勵。「餵貓壓力好大，不如開個谷分享一下，有助減壓。」目前她養了近50隻貓，另外穿梭屯門、元朗的荒村日日餵街貓，買貓糧、貓砂都是錢，清理糞便、給初生貓B餵奶等更是心力所寄。她粗略估計每月花近3萬元，平時靠自己節衣縮食，有時貓貓患病要做額外手術，更需要在谷內籌募經費，一切也有單有據。

「真係我唔食，貓貓都要食，我又不想放棄，因對牠們有感情。」為照顧毛孩，Coco既失眠也患病，兩年內更由148磅下降至現在的120磅。「最輕時是112磅，即是減了30磅。」

領養日當天，記者眼見有3隻3個月貓仔是盲的，膽小又乖巧，牠們在籠內互舐，可憐之餘又萌味十足。Coco說是從元朗撿回來：「有些貓因營養不夠，或好天曬落雨淋，患了貓瘟（Cat Flu），這幾隻正是如此。眼部因眼水分泌過多致潰瘍，最終盲眼，現在已摘了眼球保命，就算無人領養也會自己要。」

Coco表示，因初生的貓BB長相可愛，故最多人排隊申請領養。「反觀貓媽媽這些成貓，或具缺陷的，往往乏人問津。我家有隻『惡媽媽』，隔了年多才有人領養。」給予流浪貓第二次生命，無論是主子還是貓奴，靈魂互相依靠，能遇上就是奇迹般的幸運。

作者：馮柏偉

責任編輯：鄺素媚

▲ 在領養日中，Coco抱着6個月大的卡卡，待有心人給牠一個溫暖的家。（馮柏偉攝）

▲ 籠內有貓媽媽及3隻貓BB，BB因患了貓瘟而要摘除眼球保命，教人憐愛。（馮柏偉攝）

▲ 領養日當天，不少有心人觀看貓咪，相中後就可填表，待家訪確定其家中安裝好貓網，遴選後就可領養。（馮柏偉攝）

▲ Coco的家有近 50 頭貓，一同吃罐罐和睡覺時，可謂場面壯觀。（被訪者提供圖片）

▲ Coco每日都走到新界的村落餵貓，為毛孩盡心盡力。（被訪者提供圖片）

▲ 這頭貓「金金」是Coco近來照顧的重點，因患病要去診所打抗生素及配藥，血指數由偏低至回復上升，等待生命的奇迹。（被訪者提供圖片）

▲ 這是Coco及丈夫最愛的貓兒「拉仔」，可惜因患腹膜炎，兩歲就回到了彩虹橋。（被訪者提供圖片）

▲ 這幾頭小貓只有約 12 日大，都要靠Coco每天每隔兩小時餵奶一次，極費心神。（被訪者提供圖片）