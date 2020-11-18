遠足群組4確診 行山防疫須自律

本港首次出現遠足後集體染上新冠病毒的個案，或反映疫下更多人行山及防疫意識鬆懈。遠足時需注意人流及個人衞生，免令自己及他人面臨染疫風險。

港府指首次出現行山群組，兩名確診患者懷疑在行山時互相感染、再將病毒傳染予家人，目前有4人確診。

除口罩易播毒 人數多添風險

疫下人們能夠進行的戶外活動選擇不多，行山算是對身體及精神健康最有利的不二之選。據漁護署表示，全港各郊野公園行山和遊覽的市民人數，在今年2月份大增25%，前綫人員已加強防疫及清潔工作，亦有加強宣傳社交隔離等關鍵防疫措施。

行山比一般活動染疫風險較低，但仍有兩大因素需要注意。

其一，現行防疫措施允許人們在郊外脫下口罩，但遠足前後的行為較易傳播或感染病毒，例如在山腳、廁所、車站等人流較多的地方不戴口罩。感染及傳染病專科醫生林緯遜接受傳媒採訪時表示，在郊外接觸公共物件、到涼亭聚集休息等，都有機會染疫。

其二，現時行山人數較多，更添染疫風險。本港目前仍實施4人限聚令，惟並非所有行山友均能自律。

例如早前有Facebook群組便有人上載多張照片，顯示逾20人組成行山群組邊走邊打卡，幾乎全部不戴口罩。立冬過後天氣愈趨涼爽，到離島及郊外遠足人數或只升不跌。

更甚者，不少行山人士缺乏公德心，隨時害人害己。自疫情爆發以來，本地網上不斷流傳各大行山徑附近充斥大量垃圾，包括食品包裝及廢棄口罩。

缺公德心扔垃圾 恐害人害己

都市人一窩蜂擁至偏遠地區遠足，對長住該區的居民亦有影響。

美國遠足組織Pacific Crest Trail強調，任何人都可能在不知情下成為播毒者，若進入山徑附近的社區補充物資，隨時對當地人（尤其是長者）構成危險。護林組織Appalachian Trail Conservancy亦呼籲行山人士考慮繞過這些社區，以其他方式走進大自然。

行山固然是為了鬆弛身心，但若發現人開始多，應馬上戴回口罩，不要抱有僥倖心態。此外，行山客大可考慮以多種方式避開人流，例如挑選人少的日子或時段、乃至發掘人少的山路，減低傳染風險。

另外，減少人流可由自己及身邊人做起，保持社交距離、行山群組不超過4人。若身體不適，例如患流感或其他疾病，應先留在家中休養，待康復後再回歸山林。若然行山成為防疫漏洞，則市民或面臨到郊外也須戴口罩、甚至無法行山的局面。

▲ 行山需注意人流及個人衞生，免令自己及他人面臨染疫風險。（資料圖片）