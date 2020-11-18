商場改造與時並進 打造社區聚腳點

香港面積不大，但香港的總零售面積達1億平方呎，當中約4成是商場，相等於每1平方里用地就有多於1.7個商場，密度被譽為世界之冠。究竟是甚麼驅使香港人如此熱愛逛商場呢？我推想，人總想與親朋好友相聚，然而香港的居所一般較為狹小，難以相聚一室，於是每逢假日，不少人都會外出逛街、到商場蹓躂，又或者在咖啡店待上整個下午，邀約朋友聚餐也多選在餐廳而非在家居，因此社區商場往往被視為生活的第三停留地（the third place），即第一停留地的家居和第二停留地的辦公室以外，大家最常到的地方。

對於家居和辦公室，我們都會有不同的期望和要求，那麼作為第三停留地的商場，又如何發揮其社區聚腳點（social hub）的角色？社區由眾多不同背景的人組成，因此，如果商場設計專責團隊能由不同部門的職員及物業設計專家組成，集思廣益，從不同角度構思以客為本的創意設計方案，相信最能為顧客提供多元化的商場體驗。

建築新商場由零開始規劃、設計，當中可以充分滲入社區環境和特色等元素，但舊商場經歷時代變遷，不論設施還是設計，都無法滿足現代生活方式的需要，難再有效充當社區聚腳點的角色，因此舊式商場要追上時代步伐，定必要來個大變身，當中的挑戰難度巨大。

事前充分溝通 釋持份者憂慮

由成立至今的15年來，領展 （00823） 曾修繕及優化不同規模的物業設施，當中包括完成了87個資產提升項目，在提升零售物業的建築環境方面累積了好些經驗，希望在此可以分享箇中面對的挑戰，以及把商場建設成社區聚腳點的一些心得。

為更有效使用有限空間，很多社區都採用住宅屋苑連商場的發展模式，在滿足民眾居住需要的同時，亦方便日常購物消閒。這些位於屋苑內的社區商場，不單是居民每天買菜、用餐和消閒購物的地方，更是不少上班上學一族必經之途，與市民生活息息相關。改裝工程開展前，居民及商戶或會對工程及其影響抱有疑慮，因此，事前需要與商戶及其他持份者好好溝通，消弭有關憂慮及誤解。

其次，不少屋邨、屋苑的公共地方都是由商場及住宅業主共同持有，故此提升工作不時受制於商場及屋苑的地界劃分。即便是加設連接商場及屋苑住宅大廈的有蓋行人通道等便民設施，如要把通道無縫連接至住宅大廈，各方持份者包括屋苑法團等管理單位，往往都要就設施日後的維修保養、屋苑的樓面面積使用權等廣泛事項商討，取得共識後方能成事。

社區商場的優化工程一般涵蓋改善物業整體的定位與規劃布局、室內間隔改裝、增加設施及改善物業內外設計等等，同時配合按區內居民需要調整商戶組合、加強顧客服務及宣傳活動等軟件提升，務求吸引他們留區消費，同時招徠跨區顧客，帶動商戶生意，營造一個繁盛的社區。

零售設施的規劃必須緊貼社區需求，比方說，黃大仙中心昔日就有街市由於面積所限，加上區內居民較多光顧鄰近更大型的街市，小街市人流一直未如理想，以致區內土地資源未能善用。因此，數年前，我們把小街市改為零售商舖食肆，增加了居民日常生活需要的選擇。同樣，有見近年九龍西區的人口增加，鮮活街市不足，而且距離民居甚遠，我們便將南昌薈商場的零售樓面改為鮮活街市，更適切地滿足社區需求。

不少社區商場與屋苑住宅大廈為鄰，故此規劃物業翻新工程時，必須仔細考慮對民居造成影響，作出適當平衡，例如在設計商場出入口時，會盡量與住宅大廈入口保持一定距離，或增加設施方向指示牌，以免將商場人流誤引到屋苑，減低商場營運可能對民居造成影響。同樣道理，物業外牆亦會避免設置霓虹燈，以減低光污染。

引入旗艦百貨 帶旺商舖客流

說起人流走向，大型社區商場在提升項目時可以引入旗艦百貨店，置於商場中心位置，面向港鐵站的出入口，引導客流至場內更多不同區域，並將商場的幾個部分連繫起來，帶旺場內其他商舖客流。另外，不少社區商場的優化工程都會引入臨街美食區，以特色地道美食招徠往來鄰近公共交通總站的訪客。

重新規劃布局，貫通客流，是提升社區零售設施的不二法門。

對於不少早年設計、樓齡已有30至40年的商場和街市，往往由於舊式建築建構的先天不足，如消防及無障礙通道未有追上最新建築標準，改裝工程進行時需要一併改善，使其符合現代的設計標準。

這不但可切合殘疾人士、長者和孕婦等訪客的需要，從商場營運角度而言，亦有助加強社區關係，提升客流。

這些老舊物業樓底一般也較低，往往限制了視角及空間感，需要從改善商舖或街市檔頂設計來擴大視覺空間。

「他山之石，可以攻玉」。對於引入結合實用及美觀的嶄新零售物業設計，到外地觀摩尋找靈感，不失為集各家大成的良方。

考察歐美 優化港社區街市

香港近年有不少設於社區內的街市提升為摩登街市，就得力於工程團隊到訪歐美考察後，把當地的街市建築及營運經驗應用到香港，為行業帶來新氣象。

經優化的新式街市採用開放式、非直綫性的布局設計，令場內各式攤檔一目了然，更可引導顧客走到街市每個角落，促進商戶營銷。新式街市環境較昔日更加整潔乾爽，並且引入購物車、足夠輪椅及嬰兒車走過的寬闊通道等周到服務。

當區顧客的流量及使用習慣，亦是商場設施規劃和設計的重要考量。倘若商場鄰近巴士站和地鐵站等公交設施，商場洗手間的使用會較為頻密，因此設施用料必須顧及耐用度和方便清潔，以減少日後設施因維修保養需要而經常出現停用的情況。

優化工程絕非只做一次就能一勞永逸，即使再出色的設計，隨着客群口味及市場趨勢的迅速轉變，亦會變得不合時宜。商場營運者必須針對消費者不斷提升的期望，持續檢視規劃，並適時更新設施，始可以持續成功營運和生存。

香港有大量的商場及零售設施，競爭非常激烈。地產業者常說物業及設施的地利十分重要，但市面也有些例子告訴我們，優越的地點並不完全保證零售物業及設施可以經營成功。

商場服務持續改革和創新，除了帶來更高的顧客流及顧客滿意度，更可通過增加零售商機，為社區提供就業機會。只有在商場能滿足到居民需要，以及商戶經營不愁生意，我們才可營造出一個朝氣勃勃、充滿活力的社區，而這也是商場營運者的社會責任。在可見的將來，商場大概仍然會是港人最愛的社區聚腳點，商場營運與時並進將是持續的旅程。