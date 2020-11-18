拜登代號Celtic說起 美將來有華人總統？

上周寫了一篇介紹拜登過渡團隊華裔主要成員盧沛寧的文章，今天這篇文章我已想寫一段時間，會分兩天刊出，從歷史角度看看，美國會出現華人總統嗎？

作為當選總統，拜登已獲得加強的特勤局（Secret Service）保安，拜登保安代號是「塞爾特人」（Celtic），賀錦麗代號是「先鋒」（Pioneer），是他們自己選擇的，據稱特朗普的是「大人物」（Mogul），似乎都投射了他們心底所想所念。

拜登揀塞爾特人，可說凸顯了他的根--愛爾蘭血統。塞爾特人，原是北歐民族，有說他們數千年前建造了舉世聞名的「巨石陣」，在羅馬帝國時期與日耳曼人、斯拉夫人一同被羅馬人並稱為歐洲三大蠻族，也是現今歐洲人代表民族之一，後來勢力範圍剩下愛爾蘭、蘇格蘭等一部分。現今愛爾蘭人、蘇格蘭人、英格蘭及法國部分人，祖先都是塞爾特人。

眾所周知，美國是移民國家，土生土長的印第安人，在美國已成了少數族裔。愛爾蘭人是移民美國的第一波少數族裔，比華人早。在美國獨立前，英國是宗主國，愛爾蘭人已經在美國站穩腳，有優勢。18世紀，剛獨立的美國人口只有大約300萬，百廢待興，開始吸引移民增加人口，以增強國力，踏入19世紀移民潮開始出現。1840年以前，美國雖也有大約100萬愛爾蘭人移民，但大量湧入是在1840年歐洲大饑荒之後。

愛爾蘭連年饑荒 激發移美潮

大家都聽過華工、黑奴漂洋到美國生活的慘況，或許會問愛爾蘭人為何要去當時仍落後的美國？事實上不少歷史都指出，英國統治下的愛爾蘭農民實際生活條件，可能還不如美國黑奴。主要信仰為天主教的愛爾蘭人，被英格蘭基督教統治者管治，長期奴役，也飽受宗教壓迫。1840年起愛爾蘭連年饑荒，激發移民潮往美國碰運氣。百萬計愛爾蘭人在波士頓、芝加哥、三藩市等落地聚居，從農民變成城市貧民。

當年美國不似今日，貧民窟像今天第三世界，城市基礎設施建設落後，排洩物、老鼠、疾病……面對陌生生活帶來的遏抑和焦慮，酒精幫助釋放苦悶。飲酒本是他們風俗之一，愛爾蘭人愛飲酒，尤其威士忌。酗酒、鬧事，成為貼在他們身上的標籤。當時曾經有人說，愛爾蘭人給美國帶來的只有破爛。窮又沒文化，愛爾蘭移民女性當女傭，男人掘礦、修築鐵路。他們和後來加入的華工，為修鐵路付出巨大努力。

愛爾蘭的歷史，充滿壓迫與反抗。反抗羅馬人，反抗英國人，也許正是這些抗爭基因，鍛練了他們心志，強化了他們的組織。愛爾蘭是能說會道的民族，口才魅力加上努力，與同胞凝聚力，使得愛爾蘭人在政治上有了突破。1880年後，開始控制多個大城市的市政，選出來的人，有權力後就任命親戚朋友為公務員，包括警察、教師等，不一而足，這些職位當時都並非投考的，愛爾蘭人話語權愈來愈大，甚至終於當上了白宮主人。

由於口才了得，美國的愛爾蘭人出了不少政客、娛樂圈中人、媒體人之類，其中最知名的要算甘迺迪總統。他充分展現口才，個人魅力也是眾多總統中數一數二。祖先是愛爾蘭人的總統，還有尼克遜、列根、布殊等。愛爾蘭裔的甘迺迪信奉天主教，他之前的總統都沒有天主教徒；拜登也是天主教徒，而非大部分美國人所信奉的基督教新教。

美國是由一群新教徒建立的，盡管立國先賢們在憲法中明確了宗教自由，但愛爾蘭人曾經因宗教信仰不同，在美國主流社會格格不入。就像今天美國社會，有人認為信仰天主教的拉丁裔移民頑固不化一樣，愛爾蘭移民當初亦因宗教信仰，讓一些美國人感到是異類。經過一個多世紀，愛爾蘭人的種子在美利堅土地生根發芽，枝繁葉茂。他們擺脫當初困境，在收入和教育方面達到甚或超過全國平均水平。

教育收入高 愛爾蘭人佔美人口1成

據近年美國人口統計，自稱有愛爾蘭血統的美國人約3,300萬，約佔總人口1成。主要分布東北部，如麻省、新罕布什爾州等，大家可能聽過聖博德節（St. Patrick's Day），美國每年都有隆重遊行和派對，就是屬於愛爾蘭人的慶典。愛爾蘭移民的影響，亦深深烙印美國文化當中，在愛爾蘭移民集中的波士頓，就有大家聽聞的NBA球隊波士頓塞爾特人（Boston Celtics）。

大導演馬田史高西斯去年的史詩式電影《愛爾蘭人》《The Irishman》，以上世紀中葉為背景，講述羅拔迪尼路飾演的愛爾蘭裔黑幫殺手的生平。他原本在費城當貨車司機，偶然獲得意大利裔黑幫老大賞識，開始了犯罪生涯，又結識了兼具德國及愛爾蘭血統，阿爾帕仙奴飾演的司機工會頭頭。在現實生活中，愛爾蘭人善於搞組織活動，當時美國的工會當中，少不了愛爾蘭人身影。對於政治競選來說，是非常重要的能量。

今天在美國，愛爾蘭裔並非最大外來族群，而是德國人。今屆總統選舉，可說是德裔的特朗普與愛爾蘭裔的拜登之爭。那麼何時輪到華裔？明天談談。