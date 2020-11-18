4大方向 低成本改善公廁衞生

對於介入市民的日常生活，香港政府一直以來都採取審慎態度，市民亦抗拒家長式的管治，在上一篇文章，我們提議運用建基於自由家長主義的輕推理論，推動正確如廁行為，惟公廁衞生惡劣乃老問題，需多管齊下方能改善，有甚麼新政策可引進呢？公廁在近月被指為新冠肺炎傳播媒介之一，人們對改善衞生政策的意向又是否有轉變？

香港中文大學香港亞太研究所在本年3月進行全港性隨機抽樣電話問卷調查，了解社會人士對公廁衞生政策的意向，並嘗試勾勒改善的圖譜。首先，調查民眾對現行政策成效作出評價，包括當中的科技因素（如增設自動沖廁系統）及制度因素（如加強清潔服務）。其次，我們構思了一系列新措施，探討民眾對這些措施的接受程度，更重要的是剖析接受與否背後的想法。這些措施涵蓋：（一）經濟手段，如實行公廁收費以減少使用量、以徵費增聘清潔工等；（二）軟性家長主義手段（勸喻、教導、推動自我約束等），如招募「公廁衞生大使」推廣正確如廁、教導學生清潔校內廁所以培養公德心、安裝電子提示沖廁系統以培養使用者管理自己行為的能力等，以及（三）硬性家長主義手段（懲罰性），如向不正確如廁者罰款。

調查結果顯示，就現行政策，認為引進科技元素和增加清潔人手或次數有用的受訪者各高達82.6%和95%，這兩項政策對改善衞生的效用，可說具有社會共識。至於構思的新政策，最受支持的為向不正確如廁人士罰款（77.1%），其餘按次為安排學生清潔校內廁所（76.6%）、安裝電子提示沖廁系統（75.6%）、招募「公廁衞生大使」（61.7%）、公廁收費（47.4%）。

法規備而不用 提醒自行規管

值得注意的是，雖然普遍認為香港人難以接受規管，但根據調查所得，近8成受訪者同意向不正確如廁者罰款，這反映人們對公廁衞生現況深惡痛絕，不再滿足於勸喻式教育，希望加大力度糾正不正確如廁行為。這符合我們在第二篇文章提及的調查結果，即8成受訪者認為使用者欠缺公德心，是導致衞生惡劣的主因，故不難理解何以有這樣大的比數贊同以罰款約束人的行為。

根據《公廁（行為及舉止）規例》（第132BL章），「不得……（b）故意及不當地弄污或毁壞公廁內的梯間、地面、通路、牆壁、門、浴缸、座板或任何其他裝置；……（f）吐痰……；或（g）在公廁的任何隔室、通路或梯間留下扔棄物。

違者雖可按簡易程序定罪處以第1級罰款2,000元，但相信民眾對此規例知之不多，遑論能有效執行，令其形同虛設，原因相信是在公廁內執法的難度頗大，主要是舉證難：如廁屬私密行為，男士在尿兜小解看似公開，但不代表可任由他人注視，而女士在廁格內方便，更無從窺探。無論是檢舉物證，或是指證不正確如廁行為，均存在着難度。

法規具強制性本質，賦予政府介入民眾日常生活的權力。懲罰未必是良方，但法規形同虛設的話，易令人誤以為毋須為自己行為負責，產生不良後果。由法規衍生的罰則具約束力，與社會規範形成緊密關係，故此法規可確立對錯標準，作為規範行為的準則。法規備而不用，正是現代政府的管治藝術，策略是不時宣傳法規背後的理念，以確立規範，提醒人們自行規管行為，因此法規的真正效用在於規範，而不在處罰。

其次，同樣近8成受訪者贊同安排學生清潔校內廁所。在學校課程引入廁所教育，讓學生打掃校內廁所，可說是寶貴的生活教育，能培養學生自律及關顧公共衞生的意識，令他們愛護公廁，並對協助打掃公廁的事務員產生感恩之心。鄰近地區如日本及台灣，學校早已規定中小學生打掃校內廁所，近年內地部分學校也推行相關計劃。香港早前亦有學校仿效，惟家長擔心子女在清潔過程中感染細菌，致使計劃未能延續，實屬可惜。其實食環署可與教育局、學校、家長共同策劃，完善清潔流程，保護學生安全，創造這措施的推行條件。這不獨惠及學生及學校，亦能透過學生，推動其親友的正確如廁行為。

引入廁所教育 建正面價值觀

此外，食環署可考慮在中小學挑選表現良好的學生擔任風紀，協助推行這項措施，或資助學校設立小衞生督察，檢查校內廁所衞生，仿效制服團隊穿上美觀制服，建立守護公共衞生乃榮耀之事的正面價值觀。

其三，7成半受訪者贊同以科技智能管理如廁行為，安裝電子系統提醒沖廁，一旦感應到使用者沒有沖廁，會發出響號。如廁為私密行為，尤其在廁格內不易監察，而電子系統正好將「未被看見」的舉止轉化為「被看見」，利用人們怕「被提示」而感到尷尬的心理，自動自覺沖廁，久而久之自行規管行為。新加坡為了打擊在電梯內便溺，部分電梯的地上及牆身安裝熱力探測器，旨在令人克制此類不正確行為，原理同出一轍。

其四，逾6成受訪者贊同招募「公廁衞生大使」。單靠政府改善公廁清潔情況，顯然難以取得長久效果。

手機舉報程式 推動公眾監察

就此我們提議進一步善用社會資源，設立公眾監察的手機應用程式，舉報衞生情況、設施損毁、使用者不正確如廁行為等。有關應用程式應採取互動模式運作，人們可選擇公開舉報或讚許，其他人士亦可分享見聞，做到真正的公眾監察，補救巡查人手不足的問題。此外，可透過設公廁文物徑，以及將上環鴨巴甸街及士丹頓街交界的地下公廁（比鄰元創坊）活化為集公共衞生和茶室/咖啡店功能的教育中心，向公眾推廣公共衞生意識。

最後，公廁收費會帶來如廁不公平，只有不足5成受訪者贊同。其實注入商業元素以改善公廁衞生的方法很多，如以一籃子方式，將不同使用率的政府公廁批予數家商業機構管理，有關機構注重企業品牌，自會致力維持衞生。這些辦法結合社會資源及民間創意，可節省公帑，而商業機構從中取得在公廁內外展示廣告的機會，達到雙贏效果。

近年內地、台灣及德國均看準公廁人流多、地點好的特有優勢，將之開放予商業機構管理，效果理想。

事實上，我們在第二篇文章引述的調查結果亦顯示，人們對商業公廁的衞生觀感較佳，這與商業機構注重企業品牌形象，具較大動力加強清潔衞生管理有關，說明在公廁管理注入商業元素，能有效提升衞生。

顯而易見，上述首3項相對較強硬的政策獲得大比數贊同，反映受訪者認為政府需推行「使用者正確如廁工程」，加大力度管理如廁行為。綜合這3篇文章，我們認為政府過度強調自由主義，將大量資源投放在公廁翻新和清潔管理上，並未能有效地促使使用者自我管理如廁行為。

因應這樣的情況，我們建議應運用建基於自由家長主義的輕推理論，以創新及低成本的方法推動正確行為，並參考公眾表達的意向，以多管齊下方法改善衞生。我們借此拋磚引玉，希望提升大家對公廁衞生的關注。

▲ 政府應運用建基於自由家長主義的輕推理論，以創新及低成本的方法推動正確如廁行為。（資料圖片）