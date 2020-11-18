失業率將見真章 港府須設法保飯碗

本港最新失業率維持在6.4%，看似有回穩迹象，但實際情況卻不容樂觀，因保就業計劃本月底便結束，加上疫情反彈，未來幾個月失業率將會見真章。港府應想方設法穩住經濟，更要致力清零，才能恢復經濟生氣，以保住市民飯碗。

補貼結束疫情彈 企業思量去留

統計處昨公布，8至10月份失業率維持在6.4%，失業人數較7至9月份減少2,000人。當局解釋與這段期間疫情受控下呈現進一步穩定迹象，經濟有改善有關，但勞福局局長羅致光承認經濟仍受疫情反覆困擾，勞工市場短期仍面對壓力。

失業率持平，皆因政府推行第二期保就業起了穩定作用，參與計劃的13.5萬名僱主承諾期間不裁員。惟未來幾個月失業率回升機會甚高，因之前企業申請，旨在爭取時間等疫情好轉，以便度過難關，但疫情至今仍未斷尾，疊加保就業將於本月底結束，而港府表明無意再推，在沒有補貼下，部分企業會認真思量是否繼續撑下去。

當前疫情再出現反彈，持續有源頭不明個案，當局正收緊限聚措施，意味今個聖誕市道難有起色，相信不少企業開始計數，應否觀望聖誕銷情才作定奪？抑或盡早離場？減薪裁員最快下月便會出現，有經濟學家預計年底失業率會升至6.7%，而明年2月農曆新年後可能是裁員結業潮高峰期。

如何保住打工仔飯碗，是疫下每個政府最頭痛之處。歐洲多國再度封城，英國延長補貼暫時停工僱員薪水8成一個月；德國則把補貼工資最多7成的做法，延長至明年。奧地利決定支援不裁員的企業，會退還按年收入損失的8成作補償。

港府已表明不再派錢，因三輪防疫基金連同多輪紓困措施已花了3,000億元，令財政儲備減至8,000億元，擔心若持續泵水，財儲會耗盡，在當前經濟衰退和外圍不明朗下，將會削弱本港抵禦外來衝擊的能力。

港須致力清零 復甦關鍵在通關

為免出現企業裁員結業潮，港府須設法維持經濟活力，尤其是已連跌20個月的零售市道。零售遭受去年反修例風暴和今年疫情雙重夾擊，以致吉舖湧現，頻頻出現蝕讓個案。有消息指，港府研撤銷工商舖雙倍印花稅，讓身陷財困業主可沽樓套現，增加資金周轉，令企業毋須因資金斷裂而即時結業。

要增加經濟活力，關鍵始終在於恢復通關，因單靠本地消費無法支撑起經濟復甦，始終是塘水滾塘魚。立法會議員邵家輝強調，零售跌幅雖已有所收窄，但旅客消費過往佔三分一，其中8成是內地客，亦是本地高端消費品的主要客源。只有與內地恢復通關，本港零售才會有起色，企業才願擴充規模和增聘人手。要內地恢復通關，港府須果斷推行強制檢測，努力清零，否則振興經濟和保市民飯碗便成了空談。

責任編輯：陳楚源