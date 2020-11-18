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港鐵商場多獎賞 聖誕送禮開心慳荷包 新地推廣荃葵青區內遊 消費送餐飲券

行政人員版 04:00 2020/11/18

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最近黛安都諗緊點樣送聖誕禮物送得開心，又唔會令荷包大出血。公關姊妹知道後，二話不說就推介咗一系列商場優惠畀黛安慢慢揀！姊妹話，只要係MTR Mobile App登記用戶，即日起至明年1月3日，喺港鐵旗下嘅德福廣場、青衣城及PopCorn，於指定商戶如運動用品店等，累積消費滿$1,800，即送$200港鐵商場現金禮券，包括$100時裝和美容類別，及$100鐘錶等類別。

姊妹仲好貼心咁提醒黛安，如果想慳得更多，就要等到今個月23日至明年1月10日，用指定Citi信用卡喺上述3個商場，以及The LOHAS康城消費累積淨額簽帳滿$1,500或以上，即可獲港鐵商場$50現金禮券，每人每日最高可獲高達$300港鐵商場現金禮券㗎！不過所有禮券都係數量有限，換完即止，所以要快啲去掃貨先得。

除咗上述幾個商場外，黛安知道，新鴻基地產為推廣荃葵青區內遊，由今個月25日至12月1日，只要喺荃灣、葵涌和青衣區內任何一間實體零售或餐飲商戶，單日以信用卡消費滿$800而每張單據滿$100，就可以喺今個月25日至12月13日期間，去到新都會廣場或荃灣廣場，出示有關發票換領兩大商場各1張價值$20嘅餐飲贈券，贈券適用於兩大商場逾30間食肆，名額有限，餐飲贈券總數共1萬份，手快有手慢無㗎！

本文轉載自《晴報

喺德福廣場、青衣城及PopCorn消費滿指定金額即賞商場現金禮券，快啲去掃貨啦。

葵芳新都會廣場聯乘荃灣廣場推「荃葵青尊享消費賞」，振興荃葵青區經濟。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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